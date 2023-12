Świąteczne śpiewanie i kolędowanie na starówce

Sobotni wieczór na Świątecznych Spotkaniach Elblążan minął pod znakiem koncertów „Wisienką na torcie” był występ Wojciecha Baranowskiego, znanego jako Baranovski. Zobacz zdjęcia.

32-letni Wojciech Baranowski pochodzi z Piotrkowa Trybunalskiego, widzowie mogli go oglądać w programie The Voice of Poland w 2014 roku, cztery lata później rozpoczął karierę solową jako Baranovski, debiutując z solowym albumem studyjnym „Zbiór”. W sobotę zakończył koncertową sobotnią część Świątecznych Spotkań Elblążan.

Przed nim licznie przybyli na starówkę mieszkańcy mieli okazję wysłuchać Sergieja Kriuczkowa, Patrycji Monety i zespołu „Młodzi & Krzywda świątecznie”