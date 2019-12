Świąteczne zakupy w Domu pod Cisem

Torby, naturalne mydełka, miody, zdrowe soki, bożonarodzeniowe ozdoby – to zaledwie przykłady tego, co znajdziesz w strefie targes w Domu pod Cisem przy ul Stawidłowej 3. Sklep będzie otwarty 20 i 23 grudnia w godz. od 10 do 16.

- Uruchomiliśmy strefę targes w Domu pod Cisem – mówi Maciej Bielawski, wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP. – Pomysł sklepu stacjonarnego jest odpowiedzią na potrzeby kompleksowego rozwoju ekonomii społecznej, wychodzimy także naprzeciw potrzebom klientom, którzy lubią kupować produkty w jednym miejscu. W ofercie strefy targes znalazły się m.in. Mazurskie Słoiki Spółdzielni Socjalnej Negocjator, torby od Przedsiębiorstwa Społecznego Sakwa TPD Morąg, zdrowa żywność i pyszna kawa z Naturalnej Żywności czy ciekawe pamiątki przygotowane przez Kacze Bagno. - Wspieramy także działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Centrów Integracji Społecznej. Prowadzimy aktualnie z nimi rozmowy, by poszerzyć asortyment naszego sklepu o produkty wytwarzane przez uczestników warsztatów – mówi Maciej Bielawski. – Zachęcam do wspierania działalności podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakupy w strefie targes. Obecnie sklep jest otwarty w trakcie wydarzeń organizowanych w Domu pod Cisem, od lutego - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. - W ramach poszerzania asortymentu będziemy wydłużali godziny otwarcia strefy targes. Wprowadzimy także sprzedaż internetową. Wkrótce uruchomimy także sklep społeczny, gdzie przedmioty codziennego użytku otrzymają drugie życie – dodaje Maciej Bielawski. Projekt „SPOŁEK aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Elbląga zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających” finansowany jest ze środków Gminy Miasta Elbląg. ----- artykuł sponsorowany ----

