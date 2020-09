Światowid dokończy rozbudowę

Elbląska firma dokończy rozbudowę Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Ma na to czas do drugiego kwartału 2021 roku.

Od wiosny prace związane z rozbudową CSE Światowid zostały wstrzymane. Powodem jest spór między inwestorem a wykonawcą – firmą Przembud z Gdańska. Z naszych informacji wynika, że poszło o pieniądze. Wykonawca domaga się od CSE Światowid zapłaty o około milion złotych więcej za swoją pracę. Inwestor nie chciał się zgodzić na taką kwotę, więc Przembud zszedł z placu budowy, a teraz sporem między obiema stronami zajmują się kancelarie prawne.

Przypomnijmy, że inwestycja miała być gotowa do jesieni tego roku. Większość prac konstrukcyjnych już została wykonana, pozostało wykończenie wnętrz. CSE Światowid uzyskał jednak zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedłużenie prac do 2021 roku i pozyskał nowego wykonawcę – elbląską firmę Zakład Ogólnobudowalny Mirosława Markiewicza.

- Elbląska firma wraz z dotychczasowymi podwykonawcami dokończy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe do drugiego kwartału 2021 roku. Nic więcej ze względu na toczący się spór z dotychczasowym wykonawcę powiedzieć nie mogę – stwierdził w odpowiedzi na nasze pytania Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Placówka przeprowadza też już przetargi na zakup wyposażenia do poszczególnych nowych pomieszczeń. Wczoraj na przykład otwarto oferty w przetargu na zakup foteli do nowej sali kinowej. O zamówienie zabiega tylko jedna firma, która wyceniła swoje usługi na prawie 165 tys. złotych (przy szacunkach CSE Światowid na 149 tys. zł). Wyłoniono też zwycięzcę przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego, który będzie kosztował 103 tys. złotych.

- Przygotowujemy kolejne przetargi na wyposażenie poszczególnych pomieszczeń – dodał Antoni Czyżyk.

Dzięki rozbudowie CSE Światowid zyskał blisko 1900 metrów kwadratowych powierzchni, które zajmie m.in. trzecia sala kinowa oraz liczne nowe pracownie, pomieszczenia edukacyjne i szkoleniowe. Całkowity koszt projektu to ok. 23,7 mln zł, z czego ok. 12,2 mln zł to dofinansowanie unijne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ok. 9,3 mln zł to pieniądze pochodzące z samorządu województwa i ok. 2,2 mln zł to środki własne instytucji.