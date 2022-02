Światowid skończył 60 lat

60 lat temu powstał Elbląski Dom Kultury im. Kazimierza Jagiellończyka. Była to jedna z pierwszych po wojnie instytucji kultury w naszym mieście. Dzisiaj jest znana elblążanom jako Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Obchody jubileuszu rozpoczął wernisaż wystawy fotografii, pt. „Światowid wczoraj i dziś”, który odbył się w czwartek (17.02).

Na wystawie (w Galerii Plakatu) możemy oglądać zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów „Światowida”. Drugim akcentem tej wystawy są fotografie współczesne. Wykonali je uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, kształcący się na kierunku technik fotografii i multimediów. Wystawę można oglądać do 30 września.

- Jest to nasze zaproszenie do podróży w czasie, do wspomnień i do wydarzeń, które przez sześćdziesiąt lat tworzyły to miejsce. Jest to także zaproszenie do jego współtworzenia, do realizacji swoich pasji, marzeń i zainteresowań - mówił Kamil Zimnicki, kurator wystawy, podczas jej uroczystego otwarcia.

Wernisaż zainaugurował obchody jubileuszu 60-lecia CSE "Światowid".

- Otwieramy wystawę i uroczyście odsłaniamy w tej przestrzeni ulicę "Światowida". Jest to pomysł Juliusza Marka, który przyniósł mi tablicę z napisem: ulica Światowida, abyśmy mogli ją w jakiś sposób zagospodarować. Po dłuższym namyśle udało nam się tutaj stworzyć tę ulicę. Chcemy na niej mówić o naszej historii, o tym, co jest dzisiaj i o przyszłości. Stąd pomysł wystawy, który zrealizowaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół Gospodarczych w Elblągu – podkreślał Antonii Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid”.

W wernisażu uczestniczyła Sylwia Jaskulska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Sześćdziesiąt lat.... dla niektórych to dużo, a dla innych może to jest złoty okres, który można w życiu pięknie przeżyć. Ta instytucja kultury otwiera się na nowo. Nowa powierzchnia, nowy repertuar. Tak, jak kultura, ma ona cieszyć, ma wzruszać, ma nas zastanawiać i dawać do myślenia - mówiła Sylwia Jaskulska.

Inauguracja jubileuszu była pretekstem do podsumowań ważniejszych wydarzeń z historii "Światowida". Wspomniano rozbudowę tej instytucji, która trwała 2,5 roku i kosztowała 26 mln złotych. Światowid zyskał ok. 1,9 tys. m kw. powierzchni, w tym trzecią studyjną salę kinową i nowe pracownie. Powiększono salę widowiskowo-sportową, która może pomieścić nawet 700 widzów, przebudowano obiekt pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jest też on już klimatyzowany i w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Jaką ofertę kulturalną na najbliższe miesiące przygotował "Światowid"? Są to m. in. spektakl „ Znaczek miłości" koncert Michała Bajora w ramach Festiwal Sztuki Słowa „...czy to jest kochanie?", które odbędą się w marcu. "Światowid" zaprosi elblążan również na występ kabaretu Paranienormalni, Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar”, Ogólnopolski Turniej Taneczny Pomosty, Festiwal Folkloru, czy Pogrzeb Żuru i Śledzia.

Bogatą ofertę, jak zapowiada Maciej Olewniczak będzie miał Inkubator Przedsiębiorczości Kulturalnej.

- To dział, którego zadaniem jest wsparcie wszelkiego rodzaju inicjatyw artystycznych i kulturalnych. Chcemy nawiązywać współpracę i wspierać instytucje, jak i organizacje pozarządowe oraz młodych, zdolnych artystów - mówił Maciej Olewniczak z CSE "Światowid".

Ma być to wsparcie finansowe, ale także szkolenia, warsztaty, a w czerwcu targi.

- Na nich oprócz podziwiania sztuki, będzie można kupić rzeźby, plakaty, czy fotografie młodych artystów, absolwentów akademii sztuk pięknych, czy liceów plastycznych. Chcemy promować ich prace – mówił Maciej Olewniczak.

Główne obchody jubileuszowe zaplanowano na połowę września. Ich szczegóły mamy dopiero poznać.