Święto Wiatru i Podcieni już 5 lipca w Łęczu
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki” zapraszają na kolejną edycję Święta Wiatru i Podcieni. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca w godzinach 12:00–17:00 na boisku szkolnym w Łęczu. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
Położone na malowniczych wzgórzach Wysoczyzny Elbląskiej Łęcze od lat kojarzy się z warunkami idealnymi do puszczania latawców. To właśnie wiatr ponownie stanie się jednym z głównych bohaterów wydarzenia. Uczestnicy będą mogli podziwiać profesjonalne, wielkoformatowe latawce oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych specjalnie na tę okazję.
Na uczestników czeka nie tylko bogaty program artystyczny i liczne atrakcje dla dzieci. Podczas wydarzenia będzie można również spróbować regionalnych specjałów i odwiedzić stoiska rękodzielnicze lokalnych twórców.
W programie wydarzenia:
koncert zespołu Diamenty,
koncert zespołu KIX Collective,
Balonowo-Muzyczne Show Patrycji Lipińskiej,
warsztaty plastyczne przygotowane przez CSE „Światowid” w Elblągu,
warsztaty i pokazy profesjonalnych, wielkoformatowych latawców prowadzone przez Fundację Strefa Mocy,
dmuchane zamki i animacje dla dzieci,
piana party,
konkursy z nagrodami,
stoiska z regionalną żywnością,
stoiska rękodzielnicze lokalnych twórców i artystów.
Święto Wiatru i Podcieni od lat stanowi okazję do wspólnego spędzania czasu, promocji lokalnego dziedzictwa oraz integracji mieszkańców regionu. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego świętowania w atmosferze radości, kreatywności i dobrej energii.
Informacje organizacyjne
Data: 5 lipca 2026 r.
Godzina: 12:00–17:00
Miejsce: boisko szkolne w Łęczu
Wstęp: bezpłatny
Organizatorami wydarzenia są Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”. Współorganizatorami są Fundacja Archipelag Marzeń oraz Miasto i Gmina Tolkmicko.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Elbląski Maciej Romanowski.
Patronat medialny: portEl.pl
Sponsor: „Gosia” Usługi Sprzątania