Święto Wiatru i Podcieni już 5 lipca w Łęczu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki” zapraszają na kolejną edycję Święta Wiatru i Podcieni. Wydarzenie odbędzie się 5 lipca w godzinach 12:00–17:00 na boisku szkolnym w Łęczu. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

Położone na malowniczych wzgórzach Wysoczyzny Elbląskiej Łęcze od lat kojarzy się z warunkami idealnymi do puszczania latawców. To właśnie wiatr ponownie stanie się jednym z głównych bohaterów wydarzenia. Uczestnicy będą mogli podziwiać profesjonalne, wielkoformatowe latawce oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Na uczestników czeka nie tylko bogaty program artystyczny i liczne atrakcje dla dzieci. Podczas wydarzenia będzie można również spróbować regionalnych specjałów i odwiedzić stoiska rękodzielnicze lokalnych twórców.

W programie wydarzenia:

koncert zespołu Diamenty,

koncert zespołu KIX Collective,

Balonowo-Muzyczne Show Patrycji Lipińskiej,

warsztaty plastyczne przygotowane przez CSE „Światowid” w Elblągu,

warsztaty i pokazy profesjonalnych, wielkoformatowych latawców prowadzone przez Fundację Strefa Mocy,

dmuchane zamki i animacje dla dzieci,

piana party,

konkursy z nagrodami,

stoiska z regionalną żywnością,

stoiska rękodzielnicze lokalnych twórców i artystów.

Święto Wiatru i Podcieni od lat stanowi okazję do wspólnego spędzania czasu, promocji lokalnego dziedzictwa oraz integracji mieszkańców regionu. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego świętowania w atmosferze radości, kreatywności i dobrej energii.

Informacje organizacyjne

Data: 5 lipca 2026 r.

Godzina: 12:00–17:00

Miejsce: boisko szkolne w Łęczu

Wstęp: bezpłatny

Organizatorami wydarzenia są Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu „Łęczowianki”. Współorganizatorami są Fundacja Archipelag Marzeń oraz Miasto i Gmina Tolkmicko.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Elbląski Maciej Romanowski.

Patronat medialny: portEl.pl

Sponsor: „Gosia” Usługi Sprzątania