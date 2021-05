Symbol wsi i znak wiosny (Opowieści z lasu, odc. 272)

- 31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura – czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Co dokładnie świętują jutro miłośnicy przyrody?

- Dzień Bociana Białego to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na miejsce, jakie ptak ten zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, a także na jego zagrożenia i potrzebę ochrony gatunku – podaje GDOŚ. Bocian to jeden z najbardziej znanych i lubianych ptaków w naszym kraju, uważany jest także za symbol polskiej wsi. Podlega ochronie, jednak aby pozostał naszym sąsiadem, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Dlatego tak ważne jest utrzymanie i odtwarzanie terenów, który dla bociana są atrakcyjnym żerowiskiem, jak obrzeża stawów, żyzne łąki, tereny zalewowe rzek...

GDOŚ podaje, że w Polsce może gniazdować ok. 50 000 par bocianów, „a co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest urodzonym Polakiem”.

Ekologia.pl podaje, że bocian biały odbywa lęgi w Europie, a zimuje w Afryce. Te ptaki lubią otwarte przestrzenie pól, a także moczary To bardzo sympatyczni gospodarze, bo w swoich okazałych gniazdach pozwalają znajdować schronienie innym ptakom. To też oddani rodzice, którzy za wszelką cenę będą bronili swojego potomstwa w gnieździe. Bociany często walczą też między sobą.

- Ten ptak bywa niezwykle agresywny szczególnie w stosunku do innych bocianów, w okresie, gdy bociany wybierają sobie gniazdo. Można wtedy zaobserwować, jakie boje toczą między sobą dwa bociany, zdarza się, że dla jednego z nich kończy się to tragicznie - mówi Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg.

Warto zaznaczyć, że z końcem kwietnia samica bociana składa od 3 do 5 jaj, potem para wysiaduje je przez 5 tygodni, a młode wykluwają się właśnie teraz, u początku czerwca.

- Bociany białe, wbrew obiegowej opinii, nie żywią się głownie żabami. Generalnie bociany białe jedzą to, co znajdą. W okresie suchym za pokarm służą im owady, głównie pasikoniki i koniki polne. Ptaki te polują także na pisklęta, węże, jaszczurki, a nawet małe zające, myszy i norniki – podaje ekologia.pl.

Bocian, jaki jest, każdy widzi, ale powiedzmy jeszcze dwa słowa o jego wyglądzie. Portal medianauka.pl podaje, że bocian biały „ptak o białym upierzeniu, za wyjątkiem lotek, które są czarne. Długi dziób i nogi są czerwone. Młode ptaki mają ciemny dziób. Samiec i samica są tej samej wielkości”. Bociany to dość duże ptaki: „Rozpiętość skrzydeł bociana wynosi nawet 220 cm. Ptak ten waży od 2700 do 4400 g. Długość ciała wraz z ogonem i dziobem wynosi od 95 cm do 115 cm” - podaje strona.

- Bociany związane są teraz niemal wyłącznie z terenami zagospodarowanymi przez człowieka i wyjątkowo rzadko można spotkać ich gniazda na drzewach, inaczej niż przed wielu laty - podkreśla Jan Piotrowski.