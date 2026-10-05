Szanuj deszcz. Masz powody! EPWiK rusza z ogólnomiejską kampanią o łapaniu deszczówki

Nawalne ulewy, po których ulice na chwilę zamieniają się w rzeki, a niedługo później fale upałów, wysuszona trawa i przedłużająca się susza - z takimi skrajnościami pogodowymi mierzymy się coraz częściej. W odpowiedzi na te wyzwania Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK) startuje z nową kampanią edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Szanuj deszcz. Masz powody”. Jej głównym celem jest zmiana naszego myślenia o deszczówce: z kłopotliwego opadu, który trzeba jak najszybciej spuścić do kanalizacji, na cenny zasób, który warto zatrzymać w swoim otoczeniu.

Cała inicjatywa realizowana jest w ramach dużego programu „Adaptacja do zmian klimatu na terenie miasta Elbląg – Etap I”. Projekt ten zdobył ogromne wsparcie ze środków Unii Europejskiej – mowa o kwocie aż 16 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Dzięki unijnym funduszom Elbląg nie tylko zyska nową błękitno-zieloną infrastrukturę retencyjną, ale przeprowadzi też szerokie działania edukacyjne dla mieszkańców.

Dlaczego retencja jest nam wszystkim potrzebna?

Retencja to nic innego jak zatrzymywanie i gromadzenie wody opadowej w miejscu, w którym spadła, zamiast pozwalania jej na szybki spływ betonowymi kanałami. Dlaczego to takie ważne właśnie w mieście?

Gęsta zabudowa, chodniki, parkingi i utwardzone place sprawiają, że woda podczas gwałtownej ulewy spływa błyskawicznie, przeciążając miejską sieć i powodując lokalne podtopienia. Z drugiej strony, tak zabetonowane przestrzenie w upalne dni działają jak piec - tworzą tzw. miejskie wyspy ciepła, znacznie podnosząc temperaturę i wysuszając powietrze, co bywa szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów.

Zatrówno duża retencja miejska, jak i nasza przydomowa mikroretencja działają jak naturalny bufor:

- Ochrona przed podtopieniami: Gromadzenie wody podczas ulewy odciąża kanalizację i chroni posesje przed zalaniem.

- Naturalna klimatyzacja: Zgromadzona woda i zielone tereny retencyjne powoli odparowują, schładzając otoczenie i zwiększając wilgotność powietrza nawet o kilkadziesiąt procent.

- Oszczędność zasobów: Zebrana deszczówka idealnie nadaje się do podlewania ogrodów, trawników czy kwiatów na balkonach, dzięki czemu oszczędzamy droższą i cenną wodę pitną z wodociągów.

O czym będziemy informować w ramach kampanii?

W najbliższym czasie będziemy regularnie dzielić się z Wami wiedzą i pomysłami na to, jak w prosty, niedrogi i estetyczny sposób wdrożyć retencję na własnym podwórku, w ogródku czy na balkonie.

W ramach kampanii przygotowujemy m.in.:

- Praktyczne poradniki: Krok po kroku pokażemy, jak zamontować łapacz deszczówki, jak samodzielnie stworzyć domowy ogród deszczowy czy jak dobrać rośliny odporne na suszę.

- Inspiracje dla zielonych przestrzeni: Podpowiemy, dlaczego warto zamienić część kostki brukowej na nawierzchnię przepuszczalną lub wysiać łąkę kwietną zamiast tradycyjnego trawnika.

- Edukację dla najmłodszych: Dzieci dowiedzą się, czym jest koncepcja „miasta-gąbki”, jak działają naturalne ekosystemy i dlaczego każda kropla wody ma znaczenie.

To dopiero początek!

Przed nami cała seria artykułów, porad, grafik i materiałów edukacyjnych. Śledźcie nasze kolejne publikacje, by dowiedzieć się, jak małe zmiany wokół domu mogą przynieść wielkie korzyści dla portfela, zdrowia i mikroklimatu naszej najbliższej okolicy.

Zadbajmy o Elbląg razem - szanujmy deszcz!