Do Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynął akt oskarżenia przeciwko prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu, które prowadzi Schronisko „Psi Raj” w Pasłęku. - Barbara Z. została oskarżona o to, że naruszyła nietykalność cielesną małoletniego (lat 7) w ten sposób, że potrząsała nim oraz chwytała obiema rękami za szyję, podduszając go - informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu. Do zdarzenia miało dojść podczas jednej z interwencji, którą przeprowadzała Barbara Z., a która miała dotyczyć znęcania się nad zwierzętami.

Przypomnijmy. Barbara Z. podczas interwencji dotyczącej znęcania się nad zwierzętami w jednym z gospodarstw na terenie gminy Pasłęk miała poddusić 7-letniego chłopca. Sytuację potem sama opisała w mediach społecznościowych. - Informuję, że chłopiec nie jest całkiem normalny. Matka chyba też. Ktoś zrobił jej dziecko i zostawił. Rozmawialiśmy z dziećmi z okolicy, potwierdziły jego znęcanie. Na posesji były 3 kocięta. Wczoraj ich już nie było. Uważam, że zrobiłam tak, jak należy. Dziecko żyje, krzywdy fizycznej nie doznało, a może na przyszłość wyciągnie wnioski. Rozmawiałam z nim również, spytałam co czuje i oznajmiłam, że kocięta czuły to tak samo - tak pani prezes opisywała w mediach społecznościowych swoją interwencję w Surowym.

Zaznaczała też, że takie metody działają, i „ma je wypracowane”. - Z racji mojej pracy kuratora sądowego poznałam rodziców znęcających się nad swoimi dziećmi oraz dzieci z zaburzeniami. Mam wypracowaną metodę i wiem, że to działa. Z matką też rozmawiałam, ale chyba do niej nic nie dotarło. A co do czarnej listy i jakiejś idiotki, to cóż, na świecie są też tacy, co potrafią tylko opluwać zza monitora, bo są do niczego innego nie nadają. Niech się topią w swoim szambie. Amen - czytaliśmy we wpisie pani prezes w mediach społecznościowych, w grupie zrzeszającej sympatyków schroniska dla zwierząt w Pasłęku.

Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Elblągu, która poprosiła w wyłączenie jej z prowadzenia postępowania. Sprawą zajęła się więc Prokuratura Rejonowa w Ostródzie, która 17 października skierowała do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia.

Pierwszą rozprawę zaplanowano na 9 stycznia 2023 roku.

Jak wyjaśniała nam Barbara Zarudzka, nie zrobiła chłopcu krzywdy, nie było też żadnego podduszania. Jej zdaniem doniesienie do prokuratury jest zemstą nieprzychylnego jej człowieka. - Zatakował mnie człowiek, który chce zaistnieć w mediach. Jest to zemsta z jego strony, ponieważ nie chciałam przyjąć psa do schroniska po jego zmarłym ojcu. Chciałam jednak podkreślić, że według przepisów do schedy po zmarłym należy również inwentarz żywy - mówiła w rozmowie z nami Barbara Zarudzka.

Kategorycznie zaprzeczała, że podczas interwencji doszło do „podduszenia” dziecka.

- Nie dusiłam go. Wpis w internecie powstał pod wpływem ogromnych emocji. Byłam bardzo wzburzona całą sytuacją. Pojechałam tam na interwencję w sprawie znęcania się nad kociakami, sprawę zgłosili mi sąsiedzi tej pani. Chłopiec miał rzucać o ścianę małymi kotami. Na miejscu zastałam chłopca oraz jego mamę. Spytałam się, czy są tu małe kotki, bo widziałam że po podwórku chodzi kotka. Kociąt jednak nigdzie nie było. Czy ty je dusiłeś, on mówi do mnie, że tak. Wzięłam go za szyję i pytam, czy tak je dusiłeś? On mówi - tak. Spytałam się go, co było, jak ja bym cię tak mocno przydusiła? Zaznaczam, że nie złapałam go mocno. Powiedziałam mu: to byś się udusił i nie żył. Kotki czuły to samo - opisywała sytuację Barbara Zarudzka.

