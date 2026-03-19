Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu — moc nauki, pasji i dobrych wyników!

W niewielkiej, malowniczej wsi Pogrodzie, 20 km od Elbląga, znajduje się miejsce, które od lat błyszczy nie tylko w gminie, ale i w całym powiecie. Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej to społeczność, która łączy tradycję, nowoczesne metody nauczania oraz wsparcie dla każdego ucznia. Dzięki temu każdy dzień spędzony w murach tej szkoły to krok w stronę sukcesu — zarówno edukacyjnego, jak i osobistego.

Wyniki, które mówią same za siebie

Nie bez powodu szkoła z Pogrodzia cieszy się opinią bardzo dobrej placówki w regionie. Od wielu lat uczniowie szkoły:

osiągają najlepsze wyniki w całej gminie , wyprzedzając pozostałe szkoły podstawowe,

, wyprzedzając pozostałe szkoły podstawowe, uzyskują wysokie rezultaty również na poziomie powiatu, co odzwierciedla dobrą jakość pracy pedagogicznej oraz zaangażowanie uczniów i rodziców.

To efekt ciężkiej pracy nauczycieli, ale też pasji i ambicji dzieci, które każdego dnia chętnie zdobywają nową wiedzę.

Indywidualne podejście — klucz do rozwoju

W Pogrodziu każdy uczeń jest ważny.

Niewielkie klasy i bliska współpraca nauczycieli z rodzicami sprawiają, że nikt nie zostaje w tyle — ani w nauce, ani w rozwoju zainteresowań.

Dzięki temu:

uczniowie czują się bezpiecznie i komfortowo,

nauczyciele mogą dostosować metody nauczania do potrzeb każdego dziecka,

rozwijane są zarówno umiejętności akademickie, jak i społeczne.

Edukacja z pasją i nowoczesnością

Szkoła w Pogrodziu to nie tylko tradycyjne lekcje — to także:

nowoczesne pomoce dydaktyczne,

projekty edukacyjne i konkursy międzyszkolne,

zajęcia pozalekcyjne z języków obcych, matematyki, sportu i sztuki,

wycieczki przyrodnicze i historyczne, które łączą naukę z praktyką.

Wszystko po to, aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje talenty i pasje.

Szkoła z sercem i społeczna misja

Patron szkoły — 106. Dywizja Piechoty Armii Krajowej — przypomina o wartościach, które są fundamentem codziennej pracy edukacyjnej: odwadze, szacunku, pamięci i odpowiedzialności.

Wyniki naukowe to jedno, ale szkoła w Pogrodziu kształtuje także postawy uczniów, przygotowując ich do życia w lokalnej społeczności i szerzej — w demokratycznym świecie.

Rodzice wielokrotnie podkreślają, że to właśnie przyjazna atmosfera, bezpieczeństwo i troska o dziecko były decydującymi argumentami przy wyborze tej szkoły.

Jeśli szukasz szkoły, w której:

dziecko będzie rozwijać swój potencjał ,

, nauczyciele widzą w uczniach partnerów w nauce,

społeczność lokalna wspiera edukację i wartości,

Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu jest idealnym wyborem.

Szkoła oferuje poza zajęciami ogólnokształcącymi, różne programy i akcje edukacyjne (np. programy profilaktyczne, święta szkolne i projekty społeczne). Placówka jest znana w regionie jako niewielka społeczność edukacyjna – z indywidualnym podejściem do uczniów, w ciszy i spokoju, w otoczeniu przyrody i tradycjami lokalnymi związanymi z jej patronatem.

W oddziale przedszkolnym, prowadzona jest grupa dzieci w różnym wieku, co daje lepsze możliwości rozwoju metodą naśladownictwa. Stołówka, świetlica otwarta dla wszystkich w godzinach 6.30 – 16.30, ciche przerwy, bez hałasu, najczęściej spędzane na dworze. Ponad to zajęcia i kursy żeglarskie w okresie od maja do września, zakończone egzaminem na żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. W czasie ferii zimowych organizujemy wiejskie półkolonie z wyżywieniem.

