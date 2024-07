Szkoła, żłobek i DPS do termomodernizacji (aktualizacja)

Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Korczaka, Żłobek nr 5 przy ul. Kalenkiewicza i Dom Pomocy Społecznej Niezapominajka przy ul. Toruńskiej – to te miejskie obiekty, które w pierwszej kolejności mają doczekać się termomodernizacji. Pieniądze mają pochodzić ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, specjalnej puli unijnej dedykowanej regionowi elbląskiemu.

W Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych na poprawę efektywności energetycznej dla Elbląga i ościennych gmin zaplanowano do 2027 roku budżet ponad 84 mln złotych. Jak informują władze Elbląga, który jest koordynatorem ZIT, unijne wsparcie zostanie przeznaczone na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, których właścicielami są samorządy

W Elblągu, w pierwszej kolejności kompleksowa termomodernizacja planowana jest dla budynków Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka, Żłobka Miejskiego nr 5 przy ul. Kalenkiewicza oraz Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka przy ul. Toruńskiej.

- W ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad stworzeniem listy priorytetowych projektów. Harmonogram działań wynika przede wszystkim z najpilniejszych potrzeb. Wskazane do termomodernizacji budynki są jednymi z największych, a zarazem jednymi z najważniejszych obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście – podkreśla Michał Missan, prezydent Elbląga.

Na najbliższej – wrześniowej sesji Rady Miejskiej - w budżecie miasta zabezpieczone zostaną środki na wykonanie dokumentacji projektowej pierwszych dwóch obiektów - Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Żłobka Miejskiego nr 5. We wszystkich placówkach konieczne jest również wykonanie audytu energetycznego.

Szacunkowa wartość kompleksowej modernizacji trzech wymienionych placówek wynosi prawie 50 mln zł.

Przypomnijmy też, że jeszcze w tym roku ma ruszyć modernizacja w Przedszkolu nr 8 przy ul. Bema, by dostosować je do wymogów przeciwpożarowych. Środki na remont - 3,4 mln zł - miasto pozyskało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Trwa postępowanie przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy prac.

Aktualizacja. Po ukazaniu się artykułu w komentarzach Czytelnicy pytali o remont w Szkole Podstawowej nr 9 na Zawadzie. Dopytaliśmy o to władze miasta. - Z uwagi na ograniczone środki priorytetem, jeśli chodzi o placówki oświatowe – są te, które mają najwięcej uczniów. Decyzje co do kolejnych będą podejmowane w latach następnych. Jeśli chodzi o osiedle Zawada to chcemy w sposób kompleksowy podejść do tematu zapewnienia dostępu do nowoczesnej edukacji, uwzględniając przy tych rozwiązaniach nowo budowane osiedle mieszkaniowe na Modrzewinie - napisała w odpowiedzi Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.