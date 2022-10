 Szkoły startują w Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu

Nasz Test jest dla każdego: i dla młodzieży, i dla tych, którzy widzieli na własne oczy, jak tworzy się historia. Pula nagród to 8 tysięcy złotych. Wystarczy się zapisać wielkitest@portel.pl. W tym roku do rywalizacji zapraszamy również elbląskie szkoły ponadpodstawowe. Wystawcie swoje drużyny.

Doceniamy wiedzę, dlatego nasze nagrody mają również pomóc w jej zdobywaniu. Laptop, tablet ze słuchawkami i smartfon przydadzą się każdemu i młodemu i starszemu. Pytania będą naprawdę różne, stawiamy na wszystkie dziedziny życia, tego dawnego i tego współczesnego. Jeśli lubisz historię naszego miasta, a do tego często zaglądasz na portEl.pl, to już jesteś gotowy, by w nim wystartować.

W tym roku chcielibyśmy, żeby udział w naszym Teście wzięła także młodzież. Dlatego do rywalizacji zapraszamy szkoły ponadpodstawowe. Wystawcie swoje trzyosobowe drużyny i zgarnijcie puchar „Mistrzowie Wiedzy o Elblągu”. Zwycięska drużyna otrzyma także smaczne vouchery NaWynos.

Zgłoszenia do testu wysyłajcie na: wielkitest@portel.pl

Czekamy na szkolne drużyny i wszystkich chętnych elblążan.

Obecnie do zabawy zgłosiły się: I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Mechanicznych. Zapraszamy kolejne szkoły!

