Szukają pogotowia dla dróg

Miasto ogłasza przetarg na usługi dotyczące kontroli, utrzymania i wymiany sygnalizacji świetlnej oraz pogotowia drogowego na kolejne pół roku. Termin składania ofert upływa 6 grudnia.

Co będzie należało do zadań wyłonionego w przetargu wykonawcy? Między innymi obsługa 45 szt. sygnalizacji świetlnych wielofazowych oraz 9 szt. sygnalizacji ostrzegawczych jednofazowych funkcjonujących na sieci dróg publicznych w Elblągu. Chodzi o codzienne przeglądy funkcjonowania urządzeń sygnalizacyjnych, sporządzanie raportów, zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń sygnalizacyjnych, zgłaszanie potrzeb remontów bieżących i kapitalnych związanych z pracą sygnalizacji, wymiana urządzeń etc.

W ramach świadczenia usługi pogotowia drogowego wykonawca świadczyć będzie całodobowe usługi zabezpieczeń i naprawy oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mowa m.in. o pełnieniu telefonicznych całodobowych dyżurów i podejmowanie interwencyjnego oznakowywania i zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych dla ruchu drogowego.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) oraz okres gwarancji i czas reakcji (po 20 proc.).