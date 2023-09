 Szukamy domu dla Wandzi

Może ktoś z naszych Czytelników szuka przyjaciela i kompana na długie spacery. Wandzia to wesoła suczka, która niedawno trafiła do elbląskiego schroniska. Czeka na odpowiedzialnego właściciela.

Wandzia to średniej wielkości suczka, która waży obecnie 25 kg i ma około 1 roku. Jest ufnym i wesołym stworzeniem, które lgnie do ludzi. Wandzia jest silna i pełna energii, przez co ciągnie na smyczy. - tak o Wandzi piszą opiekunowie i wolontariusze ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Suczka potrzebuje właściciela, który poświeci jej czas, będzie chodził na długie spacery i nieco okiełzna jej temperament. W zamian otrzyma bezwarunkową miłość i przywiązanie. Jeśli chcesz poznać wandzie zgłoś się do elbląskiego schroniska.

Jeśli nie możesz wziąć psa czy kota do domu, zostań jego wirtualnym opiekunem. Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym elbląskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wspólnie udało nam się znaleźć dom dla wielu czworonogów.