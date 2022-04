Szykujcie się na Dni Elbląga

25 i 26 czerwca odbędą się tegoroczne Dni Elbląga. Władze miasta szukają firmy, która zapewni scenę, nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną koncertów. Podpisały już też umowę z jedną z agencji koncertowych.

Koncerty podczas Dni Elbląga odbędą się 25 i 26 czerwca na Wyspie Spichrzów. Władze miasta nie zdradzają jeszcze szczegółów imprezy i listy zaproszonych wykonawców. Dzisiaj ogłosiły przetarg na zabezpieczenie scenotechniki, czyli sceny, nagłośnienia, oświetlenia i obsługi technicznej do zrealizowania koncertów plenerowych. Swoje oferty zainteresowane firmy mogą nadsyłać do ratusza do 15 kwietnia. Przy ich ocenie będzie brana pod uwagę cena usługi oraz doświadczenie pracowników firmy przy tego typu wydarzeniach.

Z rejestru umów, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych, wynika, że prezydent Elbląga podpisał już umowę z jedną z agencji koncertowych – Managment4Seasons - na wykonanie koncertu podczas Dni Elbląga. Opiewa ona na kwotę 43 tysięcy złotych. Jak wynika ze strony agencji, w swoim portfolio ma ona dwie artystki: Viki Gabor, zwyciężczynię 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2019 roku i pochodzącą z Elbląga Martę Gałuszewską, która wygrała ósmą edycję The Voice of Poland w 2017 roku.