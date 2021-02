"Ta droga jest wiecznie nieodśnieżona”

- Dlaczego droga, która jest drogą przejazdową dla samochodów osobowych i dostawczych jest wiecznie nieodśnieżona oraz oblodzona? Dodam, że drogi powiatowe sąsiadujące z drogą wojewódzką wyglądają o wiele lepiej - pisze w liście do naszej redakcji Czytelnik. Chodzi o odcinek drogi wojewódzkiej nr 513 Pasłęk – Orneta.

- 28 stycznia, rano, jadąc do pracy oraz odwożąc dzieci do szkoły, nie mając wielkiej prędkości (ok 30km/h) oraz posiadając dobrej firmy, półroczne opony zimowe stanęliśmy w poprzek drogi. Dziękuję osobom, które zainteresowały się daną sytuacją i wysiedli, by pomóc. Niestety na lód na drodze nic nie pomoże – pisze pan Paweł, nasz Czytelnik o odcinku drogi wojewódzkiej 503 Pasłęk-Orneta.

Jak podkreśla pan Paweł, kilka razy próbował interweniować w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

- Dzwoniliśmy kilka razy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, znajomi wysyłali maile i niestety, pozostaje sytuacja bez echa. Ponownie, gdy jechaliśmy znów po lodzie, bo drogą tego nazwać nie można, mijaliśmy pług z podniesioną odśnieżarką, który starał się posypać drogę wojewódzką zbrylonymi kawałkami piasku. Naprawdę? Piasek na drogę przelotową? Służby zamiast wyjechać w nocy wyjeżdżają dopiero z samego rana, jak jest droga rozjechana przez tiry i inne samochody, Czasami jest tylko widoczny środek drogi. Jest to wstyd żeby w tym wieku drogi były w tak fatalnym stanie – pisze Czytelnik.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, do którego należy zimowe utrzymanie drogi 503.

- Droga wojewódzka nr 513, jak również pozostałe drogi wojewódzkie, utrzymywane są w okresie zimowym zgodnie z przyjętymi standardami oraz z uwzględnieniem potrzeb wynikających z aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Ilość wysypanego materiału oraz jego lokalizacja wskazywana jest każdorazowo przez osobę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania jednostki terenowej, podległej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – informuje Marta Kuprian z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Jak nas poinformowano, droga wojewódzka nr 513 Pasłęk – Orneta – Lidzbark Warmiński utrzymywana jest zgodnie z IV standardem zimowego utrzymania dróg.

- Zgodnie z opisem IV standardu zimowego utrzymania dróg, jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. Dopuszczalne odstępstwa od standardu zakładają możliwość występowania luźnego śniegu do 8 godzin po ustaniu opadów śniegu, śniegu zajeżdżonego i naboju śnieżnego przez czas nieokreślony, gołoledzi i śliskości pośniegowej do 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska – informuje Marta Kuprian.

Dodaje też, iż z dziennika dyżurów wynika, że 28 stycznia 2021 r. jak i w poprzednich dniach, akcja zimowego utrzymania dróg na DW 513 była prowadzona zgodnie z ustaleniami z wykonawcą oraz panującymi warunkami atmosferycznymi.

- Dzień wcześniej, 27 stycznia, akcja zimowa objęła między innymi DW 513, w godzinach 3.00 do godz.12.00 wysypano 22 ton mieszanki solno-piaskowej (30 procent). 28 stycznia również prowadzono akcję zimową, w tym na DW 513. Działania prowadzono w godz. 4:00 do 8:00 oraz od 10:30 do 16:00 i wysypano 27 ton mieszanki solno-piaskowej. Piaskarko-solarka jeśli zwalcza lokalną śliskość (np. pośniegową) i jeśli nie ma konieczności odśnieżania, ma prawo jechać z podniesionym pługiem – wyjaśnia Marta Kuprian.