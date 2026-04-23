Tabliczki do zmiany

Od 20 lat w Elblągu funkcjonuje Miejski System Informacji, którego elementem są tabliczki oznaczają ulice, skwery, place i dojazd do osiedli i instytucji. Przyszedł czas na ich zmianę.

Na wielu skrzyżowaniach pojawiły się już nowe oznaczenia, na których poza nazwą danej ulicy czy miejsca widnieje również herb Elbląga. W sumie wymienionych zostanie prawie 1000 starych elementów.

- Wymiana tabliczek Miejskiego Systemu Informacji jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: demontaż i utylizację starych tabliczek oraz piktogramów (947 elementów), zakup i montaż nowych tabliczek z herbem i nazwą ulicy (350 szt.), zakup i montaż nowych tabliczek do oznakowania obiektów (150 szt.) oraz zakup i montaż zniszczonych konstrukcji wsporczych (230 szt.) – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Koszt wymiany to 414,5 tys. zł brutto. Jak informują urzędnicy do wymiany oznaczeń doszło ze względu „na obniżony poziom estetyki i dezaktualizację niektórych informacji o obiektach, które wskazywano ponad 20 lat temu”.