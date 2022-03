Tajemnicze zaginięcie w Kadynach...

Już 9 marca ukaże się nowa książka elblążanki Agnieszki Pietrzyk pt. "Las zaginionych". Tym razem akcja powieści toczy się w Kadynach, w gminie Tolkmicko.

Agnieszka Pietrzyk jest znana czytelnikom przede wszystkim z kryminałów. Jest autorką takich książek jak: „Zostań w domu”, „Nikt się nie dowie”, „Czas na miłość, czas na śmierć”, „Śmierć kolekcjonera”, „Porwanie”, „Pałac tajemnic” i „Kto czyni zło”. 9 marca premierę będzie miała najnowsza powieść elblążanki.

- Tym razem akcja mojej powieści rozgrywa się w Kadynach. To z tamtejszej stadniny trzy nastolatki wyruszają konno do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Z przejażdżki wracają tylko dwie z nich. Po pewnym czasie do stadniny wraca też wystraszony koń trzeciej amazonki. Wybrałam Kadyny, bo pasowały mi do fabuły, właśnie ze względu na obecność stadniny. Ponadto to jest fantastyczna sceneria dla kryminału, thrillera: nieduża miejscowość z kompleksem pałacowym, rezerwatem przyrody i Zalewem Wiślanym - mówi Agnieszka Pietrzyk.

Jak zwykle w książkach elblążanki nie zabraknie barwnych postaci.

- Oczywiście jest komisarz prowadzący śledztwo w sprawie zaginięć. Mam nadzieję, że komisarz Olaf Soliński przypadnie czytelnikom do gustu, bo to zaangażowany funkcjonariusz, który czekał na wielką sprawę i w końcu na nią trafił. Ważniejszymi postaciami są jednak te osoby, których dotyczą zaginięcia. Są to dwie rodziny zaprzyjaźnione ze sobą od kilkunastu lat, Małeccy i Iwaszynowie. To dwie córki Małeckich tamtego feralnego dnia pojechały konno do lasu z koleżanką - wyjaśnia autorka.

Skąd zaczerpnęła pomysł na nową książkę?

- Skąd pomysł? To trudne pytanie. Właściwie nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Może powiem, że pomysł sam przyszedł mi do głowy, a zaczął się od wizji wystraszonego konia, który galopuje przez las, niosąc na grzbiecie puste siodło. Ta wizja sprawiła, że napisałam thriller, który ma coś więcej niż wciągającą kryminalną fabułę. Jestem wyjątkowo zadowolona z „Lasu zaginionych”. Z żadnej mojej książki nie byłam tak bardzo zadowolona jak właśnie z tej. Bynajmniej nie twierdzę, że jest najlepsza, raczej ujęłabym to w ten sposób, że „Las zaginionych” ma takie walory, które dają mu możliwość stania się bestselerem - mówi autorka.

O swojej najnowszej książce Agnieszka Pietrzyk opowie więcej w trakcie spotkania autorskiego.

- Zapraszam do Biblioteki Elbląskiej 22 marca o godz. 18:00. Wcześniej, bo 11 marca między 16:00 a 18:00 będę podpisywała „Las zaginionych” w księgarni „Quo Vadis” - mówi pisarka.

„Las zaginionych” będzie można kupić w każdej księgarni stacjonarnej i internetowej, a pod koniec kwietnia również w Biedronce.