Tak elblążanie obchodzili Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego obchodzone corocznie 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku to dzień poświęcony uczczeniu odwagi i codziennej służby żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej. W Elblągu uroczystości odbyły się przy Pomniku Twórców Niepodległości, gdzie odegrano hymn państwowy, złożono wieńce oraz oddano honorowe salwy. Zobacz zdjęcia.

- Zwycięstwo to Polska odniosła samodzielnie, poza nielicznymi wyjątkami, bez pomocy obojętnej Europy, sympatyzującej z ideologią komunistyczną. Jago koszty były ogromne. Bitwa na przedpolach Warszawy zabrała życie około 4,5 tys. żołnierzy, a w całej wojnie niemal 60 tys. Czy w tych warunkach można mówić o cudzie nad Wisłą? Ci, którzy wierzyli w zwycięstwo wiedzieli, że na ten cud trzeba rzetelnie zapracować – mówił prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP Andrzej Adamczyk.

Jak podkreśliła wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska, w tym dniu pamiętamy szczególnie o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

- Była to batalia nie tylko o polską niepodległość, ale też o kształt Europy i świata. Odparli atak wroga, bo byli zjednoczeni. Rozumieli, że zwyciężyć można tylko razem. Dziś żyjemy w zupełnie innych czasach i choć w wolnym kraju, to w świecie pełnym napięć. Z okazji Święta Wojska Polskiego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom, tym służącym i tym w stanie spoczynku – mówiła Katarzyna Wiśniewska.

Uroczystości odbyły się z udziałem władz Elbląga, parlamentarzystów i organizacji kombatanckich, a także przy nielicznym uczestnictwie mieszkańców.