Tak mają wyglądać Dni Elbląga

23-25 czerwca to czas kolejnych Dni Elbląga. Wystąpią m. in. Marek Piekarczyk, Kalwi & Remi, Martyna Gąsak, Oskar Cyms czy EOK. Sporo ma dziać się na wodzie, między innymi wyścigi smoczych łodzi. O programie wydarzenia mówiono podczas dzisiejszej (12 czerwca) konferencji prasowej w elbląskim ratuszu.

- Mamy dobrą, bardzo bogatą ofertę, zapraszam elblążan – mówił o nadchodzących Dniach Elbląga Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Podkreślił, że Dni Elbląga odbywają się w tym roku w wielu miejscach miasta. Scena koncertowa będzie tym razem umiejscowiona na placu katedralnym. - Jestem przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie – mówił włodarz miasta. Zaznaczył, że samorząd wydał broszurę zawierającą ofertę sponsorską, stanowiącą m. in. możliwość promocji dla przedsiębiorców wspierających działania miasta. Dodajmy, że od sponsorów miasto na Dni Elbląga pozyskało 65 tys. zł, samorząd ze swoich środków wydaje na imprezę jeszcze 268 tys. zł. Witold Wróblewski podczas konferencji podziękował zaangażowanym w organizację imprezy, m. in. sponsorom i wolontariuszom.

- Staraliśmy się, żeby propozycja Dni Elbląga była bardzo szeroka - podkreślał Piotr Kowal, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki. Szerzej przedstawił program wydarzenia, który przedstawiamy na dołączonych do tekstu plakatach. Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Spotu i Rekreacji, mówił o tym, co w ramach Dni Elbląga będzie działo się na rzece (albo nad rzeką): smocze łodzie, ogólnopolskie zawody kajakarskie o puchar prezydenta, zmagania Iron Hand. Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiRU, przedstawił podczas konferencji warunki udziału w wyścigach smoczych łodzi. Zabawa jest bezpłatna, każdy może zgłosić swój udział, a zgłoszenia i regulamin są dostępne na stronie ośrodka. Przypomnijmy, że te zawody po raz pierwszy odbędą się przy użyciu smoczych łodzi zakupionych przez miasto w wyniku głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim, co od kilku lat proponował Krzysztof Jaworski.

Co jeszcze przygotowało miasto na swoje dni? Elblążan czekają, jak już wspomniano, liczne występy muzyczne, m.in. EOK zagra koncert poświęcony "złotym przebojom" lat 70', 80 i 90. Oprócz tego w programie zawarto choćby loty zapoznawcze nad Elblągiem z Aeroklubem Elbląskim, koło widokowe nad rzeką Elbląg, animacje dla dzieci (m. in. Muzyczno-Balonowe Show Patrycji Lipińskiej w parku Dolinka), wesołe miasteczko na Wyspie Spichrzów, dni otwarte i wystawy lokalnych firm i instytucji kulturalnych, warsztaty, zajęcia sportowe, strefy gier i rekreacji, kursy zabytkowego tramwaju przez miasto, off-road i tym podobne, i tak dalej. Szczegóły z zbliżających Dni Elbląga poniżej i na plakacie:

Plac przy katedrze:

PIĄTEK, 23 czerwca

10-lecie Partnera Dni Elbląga – Pubu Sąsiedzi

18:00 Blues Station

19:30 Bielizna

21:30 Kalwi & Remi

SOBOTA, 24 czerwca

16:00 Bovska

17:30 Miętha

19:00 Oskar Cyms

20:30 Marek Piekarczyk

22:00 DJ Kuba & Neitan

NIEDZIELA, 25 czerwca

12:30 „Muzyka dla Smyka” - koncert kwartetu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

17:00 Martyna Gąsak – zwyciężczyni The Voice Kids

18:00 Elbląska Orkiestra Kameralna „Złote przeboje lata 70 - 80 - 90

Wydarzenia towarzyszące:

PIĄTEK, 23 czerwca

9.00 - 15.00 Loty zapoznawcze nad Elblągiem / Aeroklub Elbląski – ul. Lotnicza 1H

10.00 – 19.00 Czasowe wystawy sztuki współczesnej w CS Galeria EL / ul. Kuśnierska 6

10.00 - 23.00 Gaming room / Bulwar Zygmunta Augusta 12

11.00 - 23.00 Przejażdżki kołem widokowym / Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 - 24.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

17.00 - 18.00 Muzyczno – Balonowe Show Patrycji Lipińskiej / Amfiteatr w Parku Dolinka

17.00 - 19.30 Animacje dla dzieci / Park Dolinka przy Amfiteatrze

17.30, 19.00, 21.00 Holi Festiwal – zabawa z DJ / plac przy Katedrze

SOBOTA, 24 CZERWCA

9.00 Rozgrywki w siatkówce plażowej / przystań Grupy Wodnej

9.00 Parkrun Park Modrzewie / Park Modrzewie

9.00 - 15.00 Wystawa sprzętu lotniczego / Aeroklub Elbląski – ul. Lotnicza 1H Pokaz model latających / Aeroklub Elbląski Loty zapoznawcze nad Elblągiem / Aeroklub Elbląski

9.00 - 16.00 Zawody IRON HAND / rzeka Elbląg Bulwar Zygmunta Augusta

9.00 - 24.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

10.00 - 12.00 Mobilne Laboratorium EPT „Tęcza w probówce” / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 12.00 „Trzymaj formę” – zajęcia fitness, zumba / Muszla koncertowa w Bażantarni

10.00 - 13.00 Dzień otwarty Browaru w Elblągu / ul. Browarna 71

10.00 - 18.00 Dni Otwarte Biblioteki im. Cypriana Norwida (m. in. spotkanie ze starodrukami, gry i warsztaty rodzinne) / ul. św. Ducha 3-7

10.00 – 19.00 Czasowe wystawy sztuki współczesnej w CS Galeria EL / ul. Kuśnierska 6

10.00 - 23.00 Gaming room / Bulwar Zygmunta Augusta

10.30 - 13.30 Drzwi otwarte Meble Wójcik / ul. Mazurska 45

11.00 - 13.00 Skoki spadochronowe / Aeroklub Elbląski – ul. Lotnicza 1H

11.00 - 18.00 Ogólnopolskie zawody „Elbląg w formie” o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga I CANOE ENERGA CUP / Rzeka Elbląg – między mostem Wysokim, a mostem Wyszyńskiego 11.00 - 20.00 Dobra zabawa z Fabryką Dobra - strefa animacji / Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 23.00 Przejażdżki kołem widokowym / Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 – 13.00 Joga lyengara / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

12.00 - 14.00 Mobilne Planetarium / Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, sala U „św. Ducha”

12.00 - 18.00 „Majsterkowo” Castorama – zajęcia animacyjne dla dzieci / Bulwar Zygmunta Augusta

13.15 - 14.00 Joga na szarfach / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

14.00 - 18.00 Piknik w Domu Pod Cisem / Dom pod cisem, ul. Stawidłowa 3

14.15 - 15.00 Medytacja mindfulness / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

16.00 – 18.30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA – MIASTU STARÓWKĘ / Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

KURS ZABYTKOWYM TRAMWAJEM NA TRASIE UL. MARYMONCKA – PL. SŁOWIAŃSKI

NIEDZIELA, 25 czerwca

9.00 - 15.00 Loty zapoznawcze nad Elblągiem / Aeroklub Elbląski – ul. Lotnicza 1H

9.00 - 20.00 Wesołe miasteczko / Wyspa Spichrzów

10.00 - 12.30 44. Konkurs o tytuł ”Najlepszego kierowcy regionu elbląskiego” / Targowisko Miejskie

10.00 - 16.00 Wyścig smoczych łodzi / rzeka Elbląg

10.00 - 16.00 „Majsterkowo” - Castorama – zajęcia animacyjne dla dzieci / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 16.00 Forum Inicjatyw Pozarządowych / ul. Stary Rynek przed Ratuszem Staromiejskim 10.00 - 17.00 Dobra zabawa z Fabryką Dobra - strefa animacji / Bulwar Zygmunta Augusta

10.00 - 18.00 Dni Otwarte Biblioteki im. Cypriana Norwida (m. in. spotkanie ze starodrukami, gry i warsztaty rodzinne) / ul. św. Ducha 3-7

10.00 - 17.00 Strefa Seniora /Dzienny Dom „Senior +” / ul. Zamkowa 16/A Elbląg

10.00 – 12.00 Strefa gier planszowych

12.00 – 14.00 Gry plenerowe

12.00 – 15.00 Strefa SPA, Strefa zdrowia

14.00 – 15.00 Warsztaty kulinarne

15.00 – 17.00 Występy zespołów: „Sasanki”, „Malinki”, „Dwa plus pięć”

10.00 – 19.00 Czasowe wystawy sztuki współczesnej w CS Galeria EL / ul. Kuśnierska 6

10.00 - 23.00 Gaming room / Bulwar Zygmunta Augusta

11.00 - 11.45 Joga na szarfach / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

11.00 - 13.00 Warsztaty ceramiczne, plastyczne / dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego

11.00 - 13.00 Koncert zespołu LAZURKI / dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bulwar Zygmunta Augusta 11

11.00 - 13.00 Skoki spadochronowe / Aeroklub Elbląski – ul. Lotnicza 1H

11.00 - 22.00 Przejażdżki kołem widokowym / Bulwar Zygmunta Augusta

12.00 Retrowersyjny plener fotograficzny / Stare Miasto, zbiórka przed CS Galeria EL

12.00 - 13.00 Koncert muzyki intuicyjnej. Cztery żywioły na wiolonczelę solo / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

12.00 - 16.00 Pokaz PRL-owskich aut / dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Bulwar Zygmunta Augusta 11

13.00 - 16.00 Przejazdy off-roadowe / Modrzewina

13.15 -14.00 Medytacja mindfulness / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d

13.30 „Słodko i owocowo” - pokaz kulinarny / plac przy Katedrze

14.00 Piana Party / przystań Grupy Wodnej

15.00 - 17.00 Joga twarzy / sala Galerii Jogi ul. Rzeźnicka 10/11d