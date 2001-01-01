Tańcz, ćwicz, odkryj siebie - CT Promyk startuje z nowym sezonem. Dwa tygodnie bezpłatnych zajęć

Centrum Tańca Promyk na sezon 2025/2026 przygotowało nową ofertę! 15 września 2025 r. — w odświeżonym, klimatyzowanym obiekcie przy ul. Browarnej 80 czekają zajęcia dla każdego, niezależnie od wieku. Dla nowych uczestników wyjątkowa zachęta: 2 tygodnie bezpłatnych zajęć w okresie 15–30.09.2025. Sprawdź, co oferuje Promyk i dlaczego warto zacząć właśnie teraz.

Centrum Tańca Promyk to miejsce, gdzie taniec łączy się ze zdrowiem, zabawą i rozwojem — niezależnie od tego, czy chcesz rozkręcić energię dziecka, zadbać o formę po pracy, czy utrzymać sprawność w wieku dojrzałym. Promyk właśnie rozpoczął nowy sezon 2025/2026 i zaprasza do swojej siedziby na ul. Browarnej 80 — świeżo wyremontowanej, z klimatyzowanymi salami, lustrami, parkietem i profesjonalnym nagłośnieniem. To komfortowe warunki, które pomagają uczyć się szybciej i ćwiczyć przyjemniej.

Dlaczego warto tańczyć i ćwiczyć w Promyku?

- zdrowie i kondycja: regularne zajęcia poprawiają wytrzymałość, koordynację i postawę; taniec wzmacnia mięśnie głębokie i układ sercowo-naczyniowy;

- rozwój emocjonalny i społeczny: zajęcia grupowe uczą współpracy, budują pewność siebie i dają przestrzeń do wyrażania siebie;

- profilaktyka i rehabilitacja: oferta dla seniorów skupia się na przeciwdziałaniu dolegliwościom kręgosłupa, uelastycznieniu ciała i utrzymaniu sprawności;

- równowaga work–life: zajęcia fitness i taneczne to świetny sposób na relaks po pracy i pozyskanie endorfin;

Co dla dzieci i młodzieży?

Promyk ma rozbudowaną ofertę dla najmłodszych i nastolatków — zajęcia są dopasowane wiekowo i prowadzone metodycznie:

- rytmika (3–4 lata) — pierwsze kroki, zabawa muzyką i ruchem; rozwój słuchu i koordynacji;

- Dziecięca Akademia Tańca (5–6 lat) — systematyczne zajęcia przygotowujące do dalszej nauki;

- Hip-hop (6–9 lat, 10–11 lat, 12+) — energia, kreatywność i styl;

- gimnastyka artystyczna i taniec sportowy (od 5–7 lat wzwyż) — elementy techniczne, gibkość i występy;

- taniec współczesny, jazzowy — dla młodzieży rozwijającej świadomość ciała i ekspresję sceniczną.

Szczegółowy harmonogram zajęć dziecięcych jest dostępny w ofercie na stronie Promyka.

https://www.portel.pl/newsimg/intext/oferta Promyka2.jpg

Co dla dorosłych?

Dla osób dorosłych CT Promyk łączy elementy tańca z treningiem funkcjonalnym:

- pilates — wzmacnianie centrum ciała, poprawa postawy;

- stay fit (trening funkcjonalny) — kondycja, siła i mobilność;

- Lady Latino, Caribbean Dances (solo i w parach), Sport Latino — taniec jako świetny trening cardio i metoda na dobrą zabawę;

- kurs tańca towarzyskiego, taniec użytkowy — od podstaw po poziomy zaawansowane.

To opcje zarówno dla osób szukających aktywności rekreacyjnej, jak i tych, którzy chcą rozwijać umiejętności taneczne.

Co dla seniorów?

Oferta senioralna Promyka została przygotowana z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie:

Zdrowy kręgosłup, Pilates, Fizjo-piłka, Stretching, Fitness 60+ — programy poprawiające ruchomość, równowagę i ogólną sprawność. Zajęcia pomagają utrzymać niezależność i zmniejszyć dolegliwości związane z wiekiem.

Szczegóły promocji — 2 tygodnie bezpłatnie

Promocja oferuje 2 tygodnie bezpłatnych zajęć dla nowych uczestników w terminie 15–30.09.2025. To idealna okazja, żeby spróbować różnych grup, poznać instruktorów i odnaleźć zajęcia najlepiej dopasowane do siebie lub dziecka — bez ryzyka i zobowiązań. Liczba miejsc jest ograniczona — obowiązują zapisy telefoniczne.

Jak zapisać się i skorzystać?

Zadzwoń: 609-977-220 (zapisy i informacje).

Odwiedź stronę: www.promyk.elblag.pl — tam znajdziesz pełny harmonogram, cennik.

Śledź social media: Facebook i Instagram Centrum Tańca PROMYK — aktualizacje, zdjęcia sal i przypomnienia o zapisach.

Centrum Tańca PROMYK to doskonałe miejsce, by zacząć taniec od przyjemności, a skończyć na sukcesie — zarówno w życiu codziennym (lepsza kondycja, pewność siebie), jak i scenicznie (występy, zawody). Jeśli szukasz bezpiecznego startu — skorzystaj z dwóch tygodni bezpłatnych zajęć i przekonaj się, jak taniec może zmienić Twoją rutynę na lepsze. Zapisz się już dziś — miejsca szybko znikają!