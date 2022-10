Taneczne Mistrzostwa Świata w Elblągu!

Już w najbliższą sobotę 8 października w naszym mieście odbędą się Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21. Będzie to wyjątkowa okazja do podziwiania najlepszych na świecie par tanecznych młodego pokolenia. Do rywalizacji o tytuł Mistrzów Świata przystąpią również polskie pary!

W Mistrzostwach udział weźmie blisko 60 par tanecznych z 23 krajów. Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 zapowiadają się bardzo emocjonująco. Zawodnicy, których w najbliższy weekend zobaczymy w Elblągu za kilka lat stanowić będą ścisłą światową czołówkę taneczną! Warto dodać, że Mistrzostwa, które odbędą się w Elblągu są najważniejszym tanecznym wydarzeniem tego roku! Elbląg taneczną stolicą! Wieloletnie doświadczenie i praktyka w organizacji dużych imprez tanecznych powoduje, że co roku w Elblągu podziwiać możemy najlepszych tancerzy. W tym roku poza Mistrzostwami Świata Par Standardowych u-21, zapraszamy Państwa do śledzenia rywalizacji par tanecznych, które wystąpią w 22. edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”. To jednak nie koniec niespodzianek. Polski Związek Sportu Tanecznego zaprasza również do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach breakingu z Adamem Stefańskim znanym jako „Hefo", które odbędą się 7 października 2022 w godzinach 17:30 - 19:00 na sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid" w Elblągu (więcej informacji: https://bit.ly/warsztatybreakingu). Specjalny pokaz breakingu planowany jest natomiast na sobotę wieczór. Wtedy to podczas gali finałowej będzie można zobaczyć w akcji absolutnych mistrzów tej odmiany tańca. Emocji z pewnością dodaje fakt, że od 2024 roku breaking będzie nową dyscypliną sportową na Igrzyskach Olimpijskich. Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowo tanecznym weekendzie! Organizatorem Mistrzostw Świata Par Standardowych u-21 jest Polski Związek Sportu Tanecznego. Patronat Honorowy: Minister Kamil Bortniczuk, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mistrzostwa Świata Par Standardowych u-21 dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. --- komunikat płatny ---

.