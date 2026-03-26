Te prace czekają na chętnych

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik-elektryk, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy- wulkanizator, mechanik maszyn, monter odbojnic przemysłowych, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, asystent sędziego, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, specjalista /podinspektor ds. remontów dróg, zootechnik oceny, instruktor ds. kulturalno- oświatowych-animator lokalny, koordynator indywidualnych planów usług społecznych, organizator społeczności lokalnej, pracownik socjalny w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego, specjalista/ podinspektor ds. pracowniczych;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel psycholog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel do zajęć muzyki i plastyki, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, osoba na stanowisku psycholog, osoba prowadząca zajęcia z przedsiębiorczości, osoba na stanowisku terapeuta SI, pedagog specjalny, wychowawca;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer/ka, handlowiec-menager, opiekun/ka PCK, opiekun pacjenta/asystentka stomatologiczna, pomoc sklepowa, sprzedawca, sprzedawca w sklepie z częściami samochodowymi, sprzedawca-asystent klienta-obsługa mediów społecznościowych, kasjer- doradca klienta, szwacz/ka maszynowa, pracownica/ pracownik sprzątający;

INNE: kierowca kat. C+E, klasyfikator odpadów, konserwator obiektów i urządzeń sportowych, monter okien PCV, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, pracownik kompletacji zamówień, konsultant ds. sprzedaży;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

asystent ds. księgowości, elektromechanik AGD, serwisant, monter reklam, stolarz budowlany, sprzedawca, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik administracyjny, animator, doradca ds. sprzedaży nieruchomości, pomoc administracyjna, sprzedawca, asystent doradcy finansowego, ekspozytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej, pracownik ds. operacyjnych, technik prac biurowych, asystent nauczyciela;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA: WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O PRACE INTERWENCYJNE Z REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl