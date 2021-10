Tegoroczny Tuus dla Marka Jagodzińskiego

Laureatem nagrody Tuus, przyznawanej przez biskupa elbląskiego, został w tym roku dr Marek Jagodziński, archeolog, odkrywca osady Truso. Statuetkę odebrał w czwartek (21.10) podczas uroczystej gali Dni Papieskich. Zobacz zdjęcia.

- Ta nagroda jest dla mnie zaskoczeniem i wielkim zaszczytem. Czuję się dumny z tego, że ją otrzymałem. Traktuję ją jako docenienie mojej, czterdziestoletniej, solidnej i ciężkiej pracy, za dołożenie ważnej cząsteczki do historii tego regionu i części Europy - mówi dr Marek Jagodziński.

Dr Marek Jagodziński jest absolwentem archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 roku przeniósł się do Elbląga, aby podjąć pracę w miejscowym Biurze Dokumentacji Zabytków. W 1981 roku został członkiem zespołu odkrywców neolitycznych pracowni bursztynu. W 1982 roku, podczas prac nad archeologicznym zdjęciem Polski, odnalazł na wschodnim brzegu jeziora Druzno, poszukiwaną od lat 30. XIX w. pruską osadę portową Truso. Wraz z grupą przyjaciół zawiązał Stowarzyszenie Miłośników Truso, którego statutowym celem jest wspieranie inicjatyw zmierzających do budowy repliki tej osady. Dr Marek Jagodziński jest starszym kustoszem elbląskiego muzeum, autorem wystaw na temat Truso i wczesnośredniowiecznych Żuław Wiślanych oraz wielu naukowych publikacji.

- Całe swoje życie poświęciłem badaniom Truso. Gdy tylko przyjechałem do Elbląga do pracy, to od razu udało mi się ją odkryć i sukcesywnie, przez czterdzieści lat ją badałem. Najważniejsze są jednak opracowania materiałów, które się tam wydobywa. Ostatnie dziesięć lat poświęciłem na publikacje. W trakcie tych opracowań udało się zidentyfikować niesamowite artefakty związane z najstarszymi świadectwami obecności chrześcijan na tym obszarze. Jest to pierwsza połowa IX wieku, to dużo wcześniej, niż św. Wojciech prowadził swoją misję – mówi dr Marek Jagodziński.

Nagroda Tuus jest elbląskim odpowiednikiem ogólnopolskiego wyróżnienia Totus. Przyznawana jest od 2007 roku. Uroczysta gala Dni Papieskich odbyła się w Hali Sportowo Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Uświetnił ją koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Organizatorami wydarzenia byli biskup elbląski Jacek Jezierski oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski.