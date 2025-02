Ten wieczór będą pamiętać. Studniówka Mechanika

– Kochani, w maju czeka Was egzamin. Kilka z nich macie już za sobą. Dziś bawcie się dobrze, zapomnijcie o tym, co Was czeka. Ja życzę Wam, żebyście za te parę godzin wciąż wyglądali tak pięknie, jak teraz. Uważam, że możemy zacząć nasz bal – mówił Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu podczas oficjalnego balu maturalnego w Nowej Holandii. Zobacz zdjęcia.

Tę sobotę (15 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu zapamiętają na długo, a po latach z pewnością z nostalgią będą wspominać swój studniówkowy wieczór, podobnie Mariusz Bachanek, dyrektor placówki, który wyznał, że to jego ostatni bal przed pójściem na emeryturę.

– Jednym z przywilejów nauczycieli jest oglądanie, jak w każdym cyklu z pączka rozwija się kwiat, to wielka frajda, bo przychodzi wystraszone, małe dziecko, które nie wie, co się dzieje, a później staje się kimś równym w dyskusji – mówił dyrektor. – Kochani, w maju czeka Was egzamin. Kilka z nich macie już za sobą. Dziś bawcie się dobrze, zapomnijcie o tym, co Was czeka. Ja życzę Wam, żebyście za te parę godzin wciąż wyglądali tak pięknie, jak teraz. Uważam, że możemy zacząć nasz bal.

Po przemowie dyrektora i oficjalnym otwarciu, uczniowie tradycyjnie zatańczyli poloneza, a następni zaskoczyli wszystkich dodatkowym występem tanecznym.

– Tańczę od dziesięciu lat, więc się nie stresowałam – przyznaje Sandra, jedna z uczennic. – Maturą też się nie stresuję, absolutnie. Poza podstawą zdaję tylko rozszerzony angielski, chciałabym studiować fizjoterapię, ale moje plany mogą się w każdej chwili zmienić. Dzisiaj chcę bawić się jak najlepiej i pamiętać ten wieczór – dodaje Sandra.

Tańcem stresowała się za to Marta z V B, szczególnie tym dodatkowym. Stresuje się też maturą, a konkretnych planów po szkole jeszcze nie ma.

– Ja chciałbym studiować zaocznie informatykę i w tym czasie pracować – przyznaje Daniel z V D o profilu informatycznym, który na maturze zdaje rozszerzoną matematykę.

– Nie mam oczekiwań wobec dzisiejszego wieczoru, ma być po prostu super zabawa, tylko tyle – mówi Marta.

– I dużo tańca – dodaje Daniel.

Tańca nie zabrakło, bo po posiłku parkiet Nowej Holandii szybko wypełnił się uczniami.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Szanowni Maturzyści – najbliższe miesiące będą dla Was czasem intensywnej nauki, ale również poszukiwania idealnej uczelni. Wybór miejsca, które pozwoli Ci rozwijać pasje i zdobyć kwalifikacje do wykonywania wymarzonego zawodu, może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to dynamiczne miasto, które oferuje szerokie możliwości edukacyjne bez konieczności wyjeżdżania do dużych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych umożliwia zdobycie wykształcenia na wielu interesujących kierunkach. Oferta studiów obejmuje m.in. psychologię, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administrację oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z powyższych kierunków pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy i poszukiwanych zawodów.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Uczelnia oferuje również wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz licznych organizacji studenckich, które pomogą zintegrować naukę z życiem towarzyskim. Dzięki temu Akademia stwarza idealne warunki do nauki, rozwoju osobistego i budowania niezapomnianych wspomnień z czasu studiów.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

_________________

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

82-300 Elbląg

ul. Lotnicza 2

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321