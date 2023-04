„To będzie najważniejsza decyzja elblążan od 25 lat”

Senator Jerzy Wcisła podczas konferencji prasowej na Moście Wysoki, fot. Anna Dembińska

Senator Jerzy Wcisła (KO) zaprosił do publicznej debaty dotyczącej przyszłości elbląskiego portu Marka Pruszaka (radny PiS). Poinformował o tym w środę (19 kwietnia) podczas konferencji prasowej.- Marek Pruszak optuje za tym, aby port przekazać państwu. Ja uważam natomiast, że powinien on pozostać przy samorządzie i należeć do mieszkańców - mówi senator Wcisła.

Przypomnijmy, że 25 marca politycy PiS rozpoczęli akcję zbierania podpisów wśród mieszkańców za tym, aby elbląski port był portem państwowym. Jej koordynatorem jest elbląski radny Marek Pruszak. Natomiast władze miasta kilka tygodni temu rozpoczęły swoją kampanię wśród mieszkańców, by portem nadal zarządzała miejska spółka. W przestrzeni publicznej pojawiły się billboardy, w kwietniu i maju odbędzie się również sondaż telefoniczny i ankietowy, a jego wyniki mamy poznać pod koniec maja. W środę senator Jerzy Wcisła poinformował, że zaproponował Markowi Pruszakowi debatę o przyszłości portu z udziałem mieszkańców i mediów. - Są to dwa radykalnie różne stanowiska. Dlatego uważam, iż mam obowiązek ich wyjaśnienia i podania argumentów do wiadomości publicznej. Moim zdaniem będzie to najważniejsza decyzja, jaką podejmą elblążanie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Przypomnę, że blisko 24 lata temu, dokładnie 10 października 1999 roku, elblążanie w konsultacjach niemal jednogłośnie (98,7 proc.) opowiedzieli się za przyłączeniem całego byłego województwa elbląskiego do Pomorza. Tamte konsultacje nie zmieniły faktów. Wszystko wskazuje na to, że te które odbędą się między 24 kwietnia a 7 maja, będą decydujące - mówi senator Wcisła. Polityk podkreślił, że jest gotowy do „publicznej konfrontacji na argumenty” - Termin debaty, sposób jej przeprowadzenia i miejsce są mało istotnymi szczegółami, które powinniśmy natychmiast uzgodnić. Debata musi odbyć jak najszybciej, tak aby mogła ułatwić elblążanom zajęcie i wyrażenie trafnego stanowiska w tej ważnej sprawie, w konsultacjach, które odbędą się między 24 kwietnia a 7 maja - mówi senator Wcisła. List senatora Wcisły do Marka Pruszaka.

daw