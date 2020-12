"To będzie wizytówka miasta"

Na ponad 5 mln zł miasto podpisało w środę (30.12) umowę ze spółką Novum ze Szczytna, która dostarczy wyposażenie stref rekreacyjnych w parku Dolinka. Na dziewięciu hektarach ma zostać zamontowanych 160 urządzeń zabawowych.

Trwa rewitalizacja parku Dolinka, w drugiej połowie listopada elbląska firma Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Markiewicz rozpoczęła prace modernizacyjne. W środę w Urzędzie Miejskim w Elblągu podpisano umowę z firmą Novum, która dostarczy wyposażenie stref rekreacyjnych. Mają być gotowe w wakacje 2021 roku.

Na dziewięciu hektarach zostanie zamontowanych około 160 różnego rodzaju urządzeń zabawowych m.in. domki, labirynty, huśtawki, zestawy wspinaczkowe, hamaki, trampoliny, zjazdy linowe i zjeżdżalnie, siłownie plenerowe, leżaki, stoły piknikowe, grille. Powstaną dwie plaże nad Kumielą, nowe ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 5 km, odnowiony ma też być amfiteatr na 253 miejsca. Całość będzie monitorowana przez 32 kamery podłączone do miejskiego monitoringu.

- Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy to fantastyczna wiadomość na koniec roku. 5,2 mln zł i 160 urządzeń zabawowych pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. Każdy znajdzie w parku Dolinka coś dla siebie, począwszy od dzieci, a skończywszy na seniorach. Myślę, że po modernizacji ten park będzie wizytówką miasta – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

- Firma istnieje od 24 lat, jest to duża realizacja i dla nas także będzie ona wizytówką. Ten przetarg idealnie wpasowuje się w naszą strategię, w to co robimy – mówi Kamil Tabaka z firmy Novum.

Przypomnijmy, że całość inwestycji w parku Dolinka to koszt ok. 13 mln złotych, z czego 9 milionów elbląski samorząd pozyskał z funduszy unijnych.