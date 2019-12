„To jest bardzo ważny moment dla każdego obywatela”

W wielu miastach w kraju, w tym również w Elblągu, odbyły się w środę wieczorem manifestacje w obronie sądów. W elbląskiej wzięło udział co najmniej kilkaset osób. Kilka godzin wcześniej Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego przyjęło uchwałę, w której wyraziło swój przeciw wobec obecnie proponowanych przez rządzących zmian w ustroju sądów. Zobacz fotoreportaż.

„Dziś sędziowie, jutro ty” - brzmiało hasło środowych demonstracji w wielu miastach w kraju. W Elblągu manifestujący przeszli chodnikami spod siedziby sądów przy ul. płk. Dąbka pod Sąd Okręgowy przy pl. Konstytucji. Na miejscu wygłaszali manifesty, rozdawali konstytucję, słuchali pieśni „Miejcie nadzieję” Jacka Wójcickiego z filmu „Ostatni dzwonek”, złożyli też uroczyste ślubowanie obywatelskie, że „będą wspierać niezawisłych i praworządnych sędziów”.

Wzbiera się w nas bunt

- Serce rośnie, jak widzę Was tutaj tylu. Wzbiera się w nas bunt. Wychodzimy na ulice i czujemy, że będzie nas coraz więcej. Nie damy zniszczyć naszego kraju! - wołał Tadeusz Kawa, jeden z organizatorów manifestacji.

Głos zabrał m.in. Marek Nawrocki, sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu, który pod koniec października został delegowany na sędziego Sądu Apelacyjnego, by kilka dni później zostać odwołany z delegacji bez uzasadnienia.

- To jest dla nas bardzo ważny moment. Nie tylko dla sędziów, ale dla każdego obywatela. Tak liczny udział w dzisiejszym zgromadzeniu wskazuje, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, świadomym świadomych praw i wolności. Społeczeństwem, który rozumie rolę sądów, które zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie dla tych praw i wolności niesie projekt ustawy zwany „ustawą kagańcową” - mówił Marek Nawrocki.

- Jako 14-latka ZOMO ganiało mnie po tym parku. Myślałem, że nie powtórzą się już czasy, bym się zastanawiał, czy można mówić to, co się czuje. Władza nie słucha nikogo, nie zastanawia się się nad żadnymi sprawami, robi co chce. Jeśli te protesty nadal będą trwały, to się w pewnym momencie ugnie – mówił do zebranych Bogusław Tołwiński, elbląski radny, od niedawna określający siebie jako „niezależny”.

Sprzeciw sędziów

Przeciwko zmianom w ustroju sądów, proponowanym obecnie przez partię rządzącą zaprotestowało też Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego, które w środę podjęło w tej sprawie uchwałę. Sędzia Marek Nawrocki odczytał całą jej treść, my cytujemy obszerny fragment.

- Projekt („ustawy kagańcowej” - red.) przewiduje odejście od dotychczasowego składu kolegium na rzecz kolegium sądu złożonego z prezesów sądów okręgowych i odpowiednio rejonowych, zmiany sposobu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie poprzez ograniczenie realnego prawa środowiska sędziowskiego do formułowania oceny kandydata, odejście od dotychczasowego, przedstawicielskiego modelu samorządu sędziowskiego na rzecz ograniczenia zakresu kompetencji zgromadzeń, a nadto wprowadza stosowanie deliktów dyscyplinarnych, traktując działania podejmowane w celu kwestionowania istnienia stosunku służbowego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim jako najpoważniejsze wykroczenia przeciw wymiarowi sprawiedliwości. Projekt wskazuje również, że przedmiotem obrad kolegium oraz samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz RP i ich konstytucyjnych organów, a także krytyka podstawowych zasad ustroju RP w znacznym stopniu ogranicza swobodę wypowiedzi środowiska sędziowskiego wszędzie tam gdzie działania władzy ustawodawczej i wykonawczej wkraczają w sferę praworządności, praw obywateli do bezstronnego i niezależnego sądu. Zgromadzenie przypomina, że niezależność sądu i niezawisłość sędziowska są to zasady ustrojowe określające miejsce władzy sądowniczej w strukturze państwa, a ich celem jest zapewnienie każdemu obywatelowi optymalnej ochrony w konfrontacji z władzą wykonawczą i ustawodawczą. Niezawisłość sędziowska wolna od wszelkich wpływów i nacisków nie jest żadnym więc razie uprawnieniem sędziego, lecz jego podstawowym obowiązkiem i podstawową gwarancją działania wymiaru sprawiedliwości” - czytamy m.in. w uchwale sędziów.

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustrój sądów, pozwalający m.in. na dyscyplinowanie i karanie sędziów, krytykujących działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa lub innych sędziów - został kilka dni temu złożony w Sejmie przez posłów PiS. Ma być jeszcze w tym roku poddany pod głosowanie.