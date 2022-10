To już dzisiaj o godz. 18! IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu: stacjonarnie i internetowo

W środę, 19 października o godz. 18 rozpocznie się IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Zapisanych uczestników zapraszamy do sali kameralnej kina Światowid. Osoby, które z różnych względów nie mogą się tam pojawić, zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów. W wersji stacjonarnej na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 8 tys. złotych, a na zwycięzcę wersji internetowej - 1000 zł.

Test w wersji stacjonarnej i internetowej (taki sam) będzie składał się z 60 pytań dotyczących historii Elbląga, sportu, kultury, życia społecznego, gospodarki i wielu innych tematów. Pytania na ekranie kina Światowid będą pojawiały się co 30 sekund i będą też odczytywane przez prowadzących.

Jeszcze do środy do godz. 15 zapraszamy chętnych do zapisów do rywalizacji, która odbędzie się w kinie Światowid. Zgłaszać można się mailowo (wielkitest@portel.pl) lub telefonicznie pod nr tel. 55 235 39 76, podając swoje imię i nazwisko i numer telefonu. Można też się zapisać osobiście przed samym wejściem, ale prosimy o przybycie do 17.40.

Jeśli ktoś nie może wziąć udziału w stacjonarnej zabawie, zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów, bo IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu ruszy w wersji internetowej również o godz. 18. Na rozwiązanie testu internauci będą mieli w sumie 20 minut.

O co walczą uczestnicy IV Wielkiego Testu w wersji stacjonarnej? Nie tylko o chwilę sławy, ale także o konkretne nagrody.

- zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma laptop o wartości 3 tys. zł (ufundowany przez prezydenta Elbląga),

- zdobywca drugiego miejsca tablet z zestawem słuchawkowym o wartości 2000 zł (ufundowany przez marszałka województwa),

- laureat trzeciego miejsca – smartfon o wartości 1000 zł ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu.

- Dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 10 przewidzieliśmy także po voucherze do serwisu NaWynos o wartości 50 zł każdy oraz nagrody książkowe.

Po raz pierwszy w historii Testu do zabawy zaprosiliśmy też drużyny reprezentujące elbląskie szkoły ponadpodstawowe.

Wystawcie swoje trzyosobowe drużyny i zgarnijcie statuetkę „Mistrzowie Wiedzy o Elblągu”. Zwycięska drużyna otrzyma także smaczne vouchery NaWynos, a wszystkie drużyny vouchery do Gaming Room.

Obecnie do zabawy zgłosiły się:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka

- III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II

- Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu IV Liceum Ogólnokształcące

- Zespół Szkół Mechanicznych

- Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych

- Zespołu Szkół Technicznych

- Zespół Szkół Gospodarczych

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zapraszamy kolejne szkoły!

Szansa dla tych, którzy nie mogą przyjść

Test również o godz. 18 będzie udostępniony na stronie portEl.pl, a internauci będą mieli 20 minut na przejście testu (krócej niż w wersji stacjonarnej, bo odpada czas na czytanie pytań przez prowadzących quiz). Najlepszy internauta otrzyma w nagrodę 1000 zł ufundowaną przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl

By wziąć udział w rywalizacji o nagrodę, trzeba zalogować się 19 października przed godz. 18 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

Link do quizu internetowego znajdziecie tutaj. Pytania pojawią się o godz. 18. Żeby walczyć o 1000 zł, quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 18.20. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

O kolejności miejsc w teście internetowym decydować będzie liczba zdobytych w konkursie punktów. Pod uwagę będą brani wyłącznie zalogowani uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą go w ciągu 20 minut od czasu rozpoczęcia konkursu. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmie uczestnik, który szybciej rozwiąże test.

Wyniki internetowej rywalizacji będą wyświetlane na bieżąco pod tym linkiem. Imię i nazwisko zwycięskiego internauty podamy w czwartek, 20 października.

Sponsorami IV Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Rada Miejska w Elblągu.

REGULAMIN IV WIELKIEGO TESTU WIEDZY O ELBLĄGU

---- autopromocja ---