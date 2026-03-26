To ma być nowa atrakcja turystyczna w regionie
Rzeźba z brązu ostatniego starosty tolkmickiego, którego urzędowanie przerwał pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku, stanie przy Wzgórzu Starościńskim w Tolkmicku. Miasto pozyskało na nią ponad 200 tys. zł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wykona ją artysta Dawid Wawrzyniak. Wraz ze zrewitalizowaną okolicą ma być ona, jak zapowiedział podczas dzisiejszej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku burmistrz Józef Zamojcin, atrakcją turystyczną.
Wzgórze Starościńskie nazywane także Zamkowym to historyczne miejsce, które kryje relikty średniowiecznego zamku krzyżackiego zburzonego w 1454 r. oraz piwnice pałacu Działyńskich z XVIII wieku, stanowiąc istotny punkt historyczny i widokowy w Tolkmicku. Tu, w górnej części ulicy Młyńskiej, stanie niebawem rzeźba z brązu ostatniego starosty tolkmickiego, którego urzędowanie przerwał pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Wykona ją Dawid Wawrzyniak, artysta związany z regionem Mogilna i Strzelna (woj. kujawsko-pomorskie), który jest twórcą wielu projektów sakralnych, pomnikowych i ceramicznych.
- Rzeźba będzie osadzona na głazie narzutowym, a kolejne głazy służyły będą za siedziska. Nastąpi rewitalizacja murku oporowego i schodów. Przestrzeń ma funkcjonować jako miejsce spotkań, atrakcja turystyczna oraz symbol okresu polskości ziemi tolkmickiej – mówił podczas dzisiejszej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku, burmistrz tej gminy.
Tolkmicko na ten cel dostało ponad 200 tys. zł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Do ogłoszonego przez nie konkursu złożono 163 wnioski, a 27 otrzymało dofinansowanie
- Zasadniczym celem tej inwestycji jest stopniowa rewitalizacja terenu, na którym niegdyś wznosił się budynek ratusza, a który teraz ma stać się kameralnym miejscem służącym lokalnej społeczności. Prócz nazwiska nie zachowały się żadne dokumenty historyczne, opisy ani wizerunek ówczesnego włodarza. Forma rzeźbiarska jest więc, autorską interpretacją figury szlachcica, kształtowaną sugestywnie, bez zbytniego szczegółu, dającą pole dla dopowiedzeń i własnej interpretacji widza. Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć sugestywną i charakterystyczną formę rzeźbiarską – napisał w mediach społecznościowych artysta Dawid Wawrzyniak, prezentując jednocześnie wizualizację projektu.