To ma być nowa atrakcja turystyczna w regionie

Rzeźba z brązu ostatniego starosty tolkmickiego, którego urzędowanie przerwał pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku, stanie przy Wzgórzu Starościńskim w Tolkmicku. Miasto pozyskało na nią ponad 200 tys. zł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wykona ją artysta Dawid Wawrzyniak. Wraz ze zrewitalizowaną okolicą ma być ona, jak zapowiedział podczas dzisiejszej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku burmistrz Józef Zamojcin, atrakcją turystyczną.

Wzgórze Starościńskie nazywane także Zamkowym to historyczne miejsce, które kryje relikty średniowiecznego zamku krzyżackiego zburzonego w 1454 r. oraz piwnice pałacu Działyńskich z XVIII wieku, stanowiąc istotny punkt historyczny i widokowy w Tolkmicku. Tu, w górnej części ulicy Młyńskiej, stanie niebawem rzeźba z brązu ostatniego starosty tolkmickiego, którego urzędowanie przerwał pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku. Wykona ją Dawid Wawrzyniak, artysta związany z regionem Mogilna i Strzelna (woj. kujawsko-pomorskie), który jest twórcą wielu projektów sakralnych, pomnikowych i ceramicznych.

- Rzeźba będzie osadzona na głazie narzutowym, a kolejne głazy służyły będą za siedziska. Nastąpi rewitalizacja murku oporowego i schodów. Przestrzeń ma funkcjonować jako miejsce spotkań, atrakcja turystyczna oraz symbol okresu polskości ziemi tolkmickiej – mówił podczas dzisiejszej (26 marca) sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku, burmistrz tej gminy.

Wizualizacja projektu, fot. FB Dawid Wawrzyniak

Tolkmicko na ten cel dostało ponad 200 tys. zł z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Do ogłoszonego przez nie konkursu złożono 163 wnioski, a 27 otrzymało dofinansowanie