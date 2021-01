To na pewno będzie najlepszy finał

328 wolontariuszy wyszło dziś (31 stycznia) na ulice Elbląga, aby po raz 29 zagrać w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał jest inny od poprzednich, brakuje wydarzeń i ewentów, ale w elbląskim sztabie wierzą w serca mieszkańców naszego miasta.

- Jest inna sytuacja jeżeli chodzi o epidemię Natomiast wszyscy od marca ubiegłego roku nauczyliśmy się stosować do zasad pandemii. Będzie mniej eventów, na których możemy się spotykać, nie będzie sceny na Starówce, światełka do nieba. Myślę jednak, że tej energii w sercach jest tyle, że będziemy się wspierać. To będzie najlepszy z finałów – mówił Bogusław Milusz, szef elbląskiego sztabu orkiestry.

Już od 9 rano pierwsi wolontariusze odbierali puszki, do których będą zbierać pieniądze. Wszystko w systemie sanitarnym, tak by możliwie zminimalizować wzajemne kontakty. Wśród wolontariuszy zauważyliśmy m.in. elbląską grupę ASG, która pieniądze wyróżniała się wojskowym kamuflażem. Na ulicy na pewno nie sposób nie zwrócić na nich uwagi.

- Chcemy pomóc, po prostu. Poprzez nasz strój robimy więcej „szumu” i więcej ludzi przyciągniemy – mówi Janek z grupy ASG.

Obok do zbiórki przygotowują się kolejni wolontariusze: - Córka się zaangażowała. W tym roku zaangażowaliśmy się pierwszy raz. Plan jest prosty: zebrać pełną puszkę – tłumaczą Marta, Oliwia i Grzegorz.

Na ulice Elbląga wyszło 328 wolontariuszy. W momencie powstawania tego tekstu elbląski sztab poinformował, że pierwsza puszka już wróciła. W środku było 897,51 zł.

Orkiestrę można wesprzeć poprzez udział w licytacjach, a także wpłacając pieniądze do e-skarbonki. Na Modrzewinie trwa kolejny offroad (relację z tej imprezy zamieścimy wkrótce), w Stegnie kwestować będą elbląskie morsy.

Zbiórka 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest przeznaczona zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Po 12 na stronie wosp.org.pl widniała suma ponad 47 mln zł, które zebrano do tej pory.

- Nigdy nie myśleliśmy o rekordach. Myślimy, zęby wyjść, spotkać się i pomóc. Żeby ta idea była podtrzymana – mówił Bogusław Milusz.

"Stan naszego konta na godzinę 12:45 wynosi 7999,27 zł. a to dopiero początek wielkiego liczenia." - poinformował elbląski sztab WOŚP na swoim profilu w mediach społecznościowych.