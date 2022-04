"To nie fuzja, to niszczenie Lotosu"

W piątek (29 kwietnia) odbyła się konferencja prasowa z udziałem senatora Jerzego Wcisły oraz wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Dotyczyła ona fuzji firm Lotos i Orlen oraz sprzedaży Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL. - Związek tej firmy z Gazpromem jest niesamowicie duży i bezpośredni. MOL handluje tylko rosyjskim gazem. Tu nie chodzi tylko o sprawy gospodarcze. W mojej ocenie Węgry są drugim po Rosji państwem rewizjonistycznym – mówił Bogdan Borusewicz.

W czwartek (28 kwietnia) Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym, którego celem jest między innymi zablokowanie połączenia dwóch koncernów paliwowych Lotosu i Orlenu oraz sprzedaży Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL. Dodajmy, że na transakcję pod pewnymi warunkami zgodziła się jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę Komisja Europejska.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO) tłumaczył podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy, że przewiduje on, iż przez dziewięć miesięcy od wystąpienia przez Polskę z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu NATO, nie mogą być zbywane udziały, akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w spółkach, takich jak m. in. Grupa Lotos, PGNiG, Enea, Orlen, Energa, czy Tauron, a także należące do nich przedsiębiorstwa lub wyodrębnione części przedsiębiorstw. Nie można byłoby też zbywać nieruchomości należących do tych spółek.

- Konieczność uchwalenia przedmiotowej regulacji uzasadniają w szczególności prowadzone i planowane działania w zakresie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos. Warunki, które mają zostać spełnione przed realizacją transakcji nabycia przez Orlen akcji Grupy Lotos doprowadzą do zbycia dużej części aktywów tej spółki, co może prowadzić do destabilizacji polskiego rynku paliw. Takie działanie negatywnie wpłynie na stabilizację rynku paliwowego w Polsce oraz może godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polaków – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy.

W piątek Bogdan Borusewicz uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Koalicji Obywatelskiej w Elblągu. Jest on inicjatorem nowelizacji wspomnianej ustawy.

- Co nas czeka? Lotos zostanie zniszczony, pokawałkowany. To nie jest fuzja, to jest przejęcie części Lotosu. Rafineria ma być przejęta przez Aramco (saudyjski koncern paliwowo - chemiczny - red.). Przejmuje on 30 procent, a są zapisy, że przy 30 procentach przejmuje 50 procent produktów, które rafineria wyprodukuje – mówił Bogdan Borusewicz.

Lotos to firma bardzo nowoczesna, podkreślał wicemarszałek Senatu.

- Zainwestowaliśmy tam duże pieniądze, a teraz ma być pokawałkowany. Przecież to nie Unia Europejska zmusza do tego typu działań. Rząd powinien negocjować ze stroną europejską - mówił wicemarszałek Senatu.

Bogdan Borusewicz odniósł się także do sprzedaży Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL.

- Związek tej firmy z Gazpromem jest niesamowicie duży i bezpośredni. MOL handluje tylko rosyjskim gazem. Tu nie chodzi tylko o sprawy gospodarcze, ekonomiczne. W mojej ocenie Węgry są drugim po Rosji państwem rewizjonistycznym – podkreślał Bogdan Borusewicz.

Senator Jerzy Wcisła podkreślił, że Lotos to firma szczególna dla Elbląga. Prezesem zarządu w latach 2002-2016 był elblążanin Paweł Olechnowicz. Przez kilkanaście lat Lotos sponsorował wiele ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych w mieście.

- To była firma miastotwórcza dla Elbląga. Wspomnijmy chociaż formację taneczną Lotos Jantar, czy Ogrody Polityki, turnieje siatkarskie i wiele innych imprez - mówił Jerzy Wcisła.

Projekt nowelizacji ustawy ma trafić teraz do Sejmu.