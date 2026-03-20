To przedszkole czeka termomodernizacja

Przedszkole nr 21 przy ul. Wiejskiej czeka termomodernizacja. Prace ruszą na przełomie marca i kwietnia i potrwają pięć miesięcy. Prezydent Elbląga podpisał właśnie umowę z wykonawcą.

Inwestycja ma kosztować 3 mln złotych, z czego 1,8 mln to środki własne miasta, a reszta dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

- Celem inwestycji jest znacząca poprawa efektywności energetycznej budynku, co przełoży się na zmniejszenie zużycia energii, obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawę komfortu dzieci i pracowników przedszkola. Prace budowlane ruszą na przełomie marca i kwietnia. Wykonawca ma 5 miesięcy na wykonanie zadania – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Prace będą polegać m.in. na dociepleniu ścian, dachu, remoncie kominów, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a także na modernizacji instalacji, remoncie schodów, wymianie balustrad i malowaniu ścian.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud, z którą prezydent Michał Missan właśnie podpisał umowę. Inwestycja ma się zakończyć w drugiej połowie sierpnia 2026 r.

Miasto z Krajowego Planu Odbudowy zrealizuje również termomodernizację Przedszkola nr 17 przy ul. Karowej 30.