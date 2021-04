„To przykre, że przekreśla się 30-letni dorobek szkoły” (opinia)

W zeszłym tygodniu dotarły do mnie przykre informacje o rozpoczęciu procesu likwidacji szkolenia koszykówki w SP11. Do tego bowiem prowadzi „brak zgody na utworzenie od nowego roku szkolnego klasy czwartej sportowej o profilu koszykówka” oraz informacja o tworzeniu klasy koszykarskiej w SSP3 – pisze w swoim oświadczeniu radny Cezary Balbuza.

To przykre, że decyzją miejskiej administracji przekreśla się 30-letni dorobek i wielką pracę z młodzieżą zwieńczoną wieloma sukcesami sportowymi. Ta wspaniała tradycja, która scala społeczność szkoły i środowisko lokalne nie może pójść na marne.

Według zebranych przeze mnie informacji sytuacja wygląda następująco:

- w Zarządzeniu nr 451/2017 Prezydenta Miasta Elbląg - w sprawie wdrożenia planu wykonawczego do „Strategii rozwoju Elbląga 2020+” w zakresie rozwoju sportu na lata 2017-2022 ważnym zadaniem jest utworzenie szkoły sportowej szkolącej w dyscyplinach priorytetowych na wszystkich etapach edukacji, jednak koszykówka nie jest w nim wymieniona jako dyscyplina priorytetowa, co więcej jest wzmianka o inwestycjach w bazę szkolenia koszykówki w ówczesnym ZS nr 1 czyli w obecnej SP11,

- w SP11 nie ma problemu z naborem, obecne już jest wystarczająco dużo dzieci, by utworzyć 4 klasy czwarte, w tym jedną sportową o profilu koszykówki,

-w SP 11 jest doświadczona kadra trenerska oraz w pełni wyposażona bazą treningowa (hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, na której za pomocą kotar można wydzielić trzy boiska do mini koszykówki oraz aula również z boiskiem do mini koszykówki, do tego kompleks boisk Orlik i bieżnia tartanowa),

Cezary Balbuza (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

- w SSP3 nie ma ani bazy, ani kadry niezbędnej do trenowania koszykówki, byłyby potrzebne spore nakłady finansowe, a przecież miasto nie ma pieniędzy na inwestycje,

- w SSP3 będzie już prowadzonych kilka dyscyplin drużynowych, więc dokładanie tam jeszcze koszykówki zrodzi prawdopodobnie problemy z naborem do klas sportowych.

- zajęcia SKS nie zastąpią obecnego szkolenia w ramach WF, organizowane po lekcjach powinny być dostępne dla wszystkich uczniów w szkole, szczególnie teraz, gdy po przeszło rocznej edukacji zdalnej dzieci z przyczyn zdrowotnych potrzebują więcej ruchu.

- w przypadku koszykówki potrzeba systematycznych treningów, dzięki którym dzieci będą mogły osiągać wysoki poziom rozwoju sportowego i odnosić sukcesy na szczeblu wojewódzkim, rejonowym oraz krajowym, tak jak to było do tej pory w SP11.

- środowisko lokalne jest tą całą sytuacją mocno zbulwersowane, na ręce władz miasta zostały wysłane petycje rodziców, uczniów i nauczycieli, musimy pamiętać, że zadaniem władz miasta jest służenie mieszkańcom i realizowanie ich woli.

Podsumowując, zwracam się z uprzejmą prośba do Pana Prezydenta o zmianę decyzji i pozostawienie szkolenia sportowego w zakresie koszykówki w SP11.

Cezary Balbuza