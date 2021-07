\"To przyszłość żeglugi rekreacyjnej\". ECO AWF zacumował w Elblągu

Dawniej była szalupą ratunkową radzieckiego zbiornikowca, dziś ma wskazywać kierunek dla ekologicznego transportu śródlądowego. ECO AWF to pierwsza w Polsce łódka naukowo-badawcza, wyposażona w napęd elektryczny, która wykorzystuje energię słoneczną. W środę (14.07) zacumowała przy bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Łódka wyposażona jest w napęd elektryczny oraz panele fotowoltaiczne. Rejs z udziałem studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, którzy zmieniają się co kilka dni, pod opieką dr hab. inż. Stefana Nowaka rozpoczął się 8 maja w Raciborzu, a zakończy w sierpniu na Mazurach. W środę łódka zacumowała przy bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu.

- Projekt łódki jest w pewnym sensie jakąś formą recyklingu. Powstała na bazie szalupy ratunkowej, którą wcześniej eksploatowano na zbudowanym w 1981 roku radzieckim zbiornikowcu „Che Guevara". Ostatecznie szalupa miała zostać zezłomowana, ale rozkład materiałów, z których była stworzona, trwa wiele lat. Postanowiłem więc wykorzystać ją inaczej. Część łódki jest zaprojektowana przeze mnie jako houseboot - mówi dr hab. inż. Stefan Nowak, organizator ekspedycji.

Celem rejsu jest także sprawdzenie przygotowania szlaków wodnych do ekoturystyki i skontrolowanie jakości powietrza, wody, osadów, jak również czystości trasy.

Trasa rejsu, fot. arch. ECO AWF

- W miastach, przez które płyniemy, pobieramy próbki wody i powietrza do naszych badań, potem wykonujemy ich analizy. W projekt badawczy zaangażowane są trzy uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechnika Częstochowska i Uniwersytet Śląski. Przede wszystkim chcę przekonać wodniaków, że pływanie na "elektryku" jest możliwe, no i jest tanie. Starałem się pokazać, jak można w prosty i tani sposób przekształcić stare i nieużywane łódki w bardziej ekologiczne, które są przyjazne środowisku. Jest to przyszłość żeglugi rekreacyjnej. Panele fotowoltaiczne, które są zamontowane na dachu, dają mi bez problemu możliwość pływania, 3 - 4 godziny dziennie, nie muszę korzystać z dodatkowego prądu na przystaniach - wyjaśnia dr hab. inż. Stefan Nowak.

Jak przebiega rejs ECO AWF można śledzić na Facebooku.