Areszt Śledczy w Elblągu ma swój sztandar. - Jesteśmy dumni, że mogliśmy się zaprezentować w tak wyjątkowej chwili. Uroczystość nadania sztandaru pokazuje także ceremoniał służby więziennej. Na co dzień pracujemy za murami, jesteśmy niewidoczni. Ten dzień to okazja dla elblążan, by zobaczyli, jak wyglądają nasze umundurowanie czy musztra – mówi mjr Anna Downar, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu. Zdjęcia.

We wtorek (30 maja) na elbląskiej starówce odbył się ceremoniał nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Elblągu. To jednostka, w której przebywają tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji prokuratury i sądu, jak również skazani oraz ukarani. Ma ona także oddział w Braniewie.

- Dla funkcjonariuszy elbląskiej i braniewskiej służby więziennej jest to wielkie wyróżnienie oraz powód do dumy, a także zobowiązanie wobec ojczyzny i przyszłych pokoleń Polaków. Sztandar to symbol najważniejszych wartości: miłości do ojczyzny, honoru i męstwa - mówił podczas uroczystości por. Robert Wiśniowski, dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu.

- Naczelnym zadaniem służby więziennej jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw. Dzięki wam społeczeństwo czuje się bezpieczniej. Formacja nie jest na co dzień widoczna dla mieszkańców, ponieważ pełni swoje zadania za murami więzień. Jest to ciężka służba, a w Elblągu jest realizowana na bardzo wysokim poziomie - mówił Michał Woś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W Areszcie Śledczym w Elblągu służbę pełni 170 funkcjonariuszy. - Mamy obecnie 290 osadzonych. Nie jest to łatwa praca. Cały czas szukamy chętnych do służby i liczymy, że przede wszystkim młodzi ludzie wstąpią w nasze szeregi. Praca jest trudna, ale przynosząca dużo satysfakcji, zwłaszcza osobom, które mają zacięcie resocjalizacyjne, pedagogiczne czy psychologiczne – mówi mjr Anna Downar, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu

Udokumentowane początki Aresztu Śledczego w Elblągu związane są z 1903 rokiem, gdzie pod zarządem niemieckim pełnił on funkcję więzienia. Prawdopodobnie funkcjonował już wcześniej, dla potrzeb istniejącego wtedy Sądu Rejonowego w Elblągu. Pierwsze lata po zakończeniu I wojny światowej były okresem pewnej destabilizacji i wzrostu przestępczości w Elblągu.

- Jak podają źródła historyczne, większość przestępstw, w związku z których popełnieniem, skazani przebywali w więzieniu w Elblągu, to były kradzieże, lub też niosły ze sobą zagrożenie życia i zdrowia, gdyż były to bójki z użyciem ostrych przedmiotów, najczęściej noży. Według spisu z 1919 r. Elbląg liczył wtedy około 67 tys. mieszkańców. Wśród osób przebywających w przymusowym miejscu odosobnienia, prym wiedli mężczyźni. W ciągu 1919 roku znalazło się w miejscowym więzieniu 562 mężczyzn, natomiast karą pozbawienia wolności objęto 83 kobiety. Można w nim było jednorazowo osadzić 182 więźniów płci obojga. Powojenna historia aresztu zaczęła się 15 czerwca 1945 roku. Budynek, który obecnie zajmuje areszt, został przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości od Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na Zakład Karny. W 1992 roku przeznaczenie jednostki zmieniono i Zakład Karny stał się Aresztem Śledczym - możemy przeczytać na stronie AŚ w Elblągu.