Tolkmicko szuka chętnych do zarządzania mariną

Gmina Tolkmicko szuka chętnych do zarządzania przystanią żeglarską w Tolkmicku oraz pobierania opłat portowych na terenie portu w Tolkmicku oraz przystani rybackiej w Suchaczu. Oferty można składać do 23 marca.

Gmina Tolkmicko szuka podmiotów lub osób chętnych do zarządzania infrastrukturą "wodniacką" w Tolkmicku oraz przystanią rybacką w Suchaczu. W jej skład w Tolkmicku wchodzą między innymi: pomosty pływające z miejscami do cumowania, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża południowego w porcie morskim. Jest to łącznie 15 miejsc postojowych oraz parterowy budynek socjalny.

Do podstawowych obowiązków należałoby tu utrzymanie czystości na terenie obiektów: m.in. usuwanie śmieci, zamiatanie chodników, czyszczenie powierzchni nadbrzeży, zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach oraz ich techniczne utrzymanie. W ofercie jest też komercyjne zarządzanie, czyli prowadzenie obiektu turystycznego i zorganizowanie obsługi żeglarzy, statków pasażerskich i innych turystów wodnych korzystających z obiektu oraz pobieranie we własnym imieniu lecz na rzecz Zamawiającego opłat.

Podmioty chętne do składania ofert mogą to zrobić do 23 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.