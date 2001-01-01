Trwa oczyszczanie Kumieli

Wody Polskie przeprowadziły wstępne działania porządkowe w obrębie koryta Kumieli. W ramach prac wykoszono trawy, roślinność oraz zarośla na odcinku zlokalizowanym w okolicach ul. Sienkiewicza i Parku Traugutta. To pierwszy krok w kierunku szerszego oczyszczenia rzeki i poprawy jej przepustowości.

Równolegle Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadzi porządkowanie terenów wzdłużiKumieli. W trakcie prowadzonych działań pracownicy EPGK usuwają również z koryta rzeki oraz skarp różnego rodzaju przedmioty i odpady, które mogłyby doprowadzić do powstania zatorów wodnych. Dotychczas prace zostały zrealizowane na odcinku od ul. Narutowicza do Al. Grunwaldzkiej.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Elbląga o niezaśmiecanie rzek ani ich najbliższych okolic. W przypadku zauważenia odpadów zalegających w rzece lub jej pobliżu prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 55 239-30-40.