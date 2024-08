Trwa remont w hali MOS

W hali sportowej MOS przy ul. Kościuszki trwają prace remontowe. Odnowioną salę do treningów zyskają judocy, wiele zmieni się też w części administracyjnej hali. Zobacz zdjęcia.

Po wielu latach sala judo doczekała się gruntownego remontu. Prace trwają od czerwca i mają zakończyć się w sierpniu. Na sali judo zostanie zainstalowane nowe podłoże. Odmalowano już ściany, wymieniono elektrykę, zainstalowano nowe ogrzewanie, przy jednej ze ścian zostaną też zamontowane nowe drabinki do ćwiczeń.

– Koszt remontu sali judo to 50 tys. złotych. Dodatkowo remontowane są biura i sala konferencyjna. Koszt remontu to około 28 tys. zł. Środki pochodzą z dochodów placówki oraz budżetu MOS – mówi Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, którego częścią jest hala MOS.

Hala MOS to miejsce treningów m.in. piłkarzy i piłkarek ręcznych, w ubiegłym sezonie swoje mecze rozgrywali także koszykarze Basketball Elbląg, którzy awansowali do II ligi. To właśnie ten obiekt ma pełnić rolę „domowej” hali koszykarzy. Na razie jednak, do czasu zakończenia remontu, do sezonu będą musieli przygotowywać się w hali SP 11 przy ul. Korczaka.

Jedną z kwestii poruszanych przed remontem było zamontowanie w hali koszy statycznych, a nie jak do tej pory - przesuwnych. Jak się dowiedzieliśmy, ten element nie będzie jednak wymieniany, bo wiązałoby się to z koniecznością wycięcia dziury w parkiecie, aby zainstalować nowe kosze. A takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.