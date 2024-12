Trybunalska 7 jednak dla urzędników

Kamienica przy ul. Trybunalskiej 7 od 2016 roku, kiedy samorząd elbląski kupił ją od PZU, stoi pusta. Najpierw miały się tam mieścić departamenty urzędu, potem budynek miał być sprzedany, ale nie było chętnych. Teraz władze miasta wracają do pierwszego rozwiązania.

Władze Elbląga kupiły budynek przy ul. Trybunalskiej 7 razem z budynkiem przy ul. Łączności 3 w 2016 roku od PZU za 1,3 mln złotych. Pierwszy z budynków od tego czasu stoi pusty, w drugim Zarząd Budynków Komunalnych wynajmuje lokale najemcom na różnego rodzaju działalność.

Władze miasta planowały początkowo, że do budynku przy ul. Trybunalskiej – po remoncie - przeprowadzą się departamenty i miejskie instytucje z innych lokalizacji w Elblągu. Remont, co wyliczano w 2016 roku, miał wówczas kosztować 2,2 mln złotych. W przetargu, który ogłoszono w 2017 roku, oferty firm sięgnęły kwot 3,8-3,9 mln zł i prezydent Witold Wróblewski zdecydował o unieważnieniu postępowania. Kolejnego przetargu już nie ogłaszano. W zamian zapadła decyzja o sprzedaży Trybunalskiej, na co zgodziła się Rada Miejska. Nieruchomość wyceniono w 2023 roku na 3 miliony złotych. Do sprzedaży jednak nie doszło, bo nikt tym budynkiem nie był zainteresowany. Po zmianie władzy w ratuszu zapadła decyzja o powrocie do pierwotnej koncepcji, czyli wyremontowania budynku i dostosowania go do potrzeb urzędników. Planowany koszt? Wstępne szacunki mówią o ok. 8 mln zł. W budżecie miasta w tym roku zabezpieczono ponad 130 tys. zł na aktualizację dokumentacji, a kilkanaście dni temu złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.

- Miasto zamierza przeznaczyć budynek na potrzeby własne Urzędu Miejskiego po uzyskaniu dofinansowania. Wstępnie szacowany koszt przebudowy budynku to ok. 8 mln złotych. Na początku 2025 roku Gmina Miasto Elbląg wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbanik, kierownik biura prasowego prezydenta Elbląga.

Budynek przy ul. Trybunalskiej 7 jest nieużytkowany, pięciokondygnacyjny, z niewielkim poddaszem użytkowym, w pełni podpiwniczony, wzniesiony metodami tradycyjnymi. Ma dwie klatki schodowe, główną z ul. Łączności w konstrukcji żelbetowej oraz drugą od ul. Trybunalskiej – pisali urzędnicy we wcześniejszych ogłoszeniach przetargowych.. Powierzchnia użytkowa nieruchomości to ponad 1,7 tys. m kw. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.