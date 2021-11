Trzeci miesiąc bez gazu, ciepłej wody, a nawet ogrzewania

- Rozpoczął się trzeci miesiąc, kiedy to administrator, czyli Zarząd Budynków Komunalnych, odciął nam w budynku gaz. Nie mamy ciepłej wody, nie możemy gotować posiłków, niektóre rodziny mają również ogrzewanie gazowe. Od ZBK nie możemy się dowiedzieć, jak długo ta sytuacja jeszcze potrwa – mówi pani Maria, jedna z lokatorek budynku przy ul. Kwiatowej 2. Jak tłumaczy ZBK, sytuacja jest związana z koniecznością remontu instalacji gazowej.

Uwaga, grozi tu wybuchem

Od końca sierpnia lokatorzy budynku przy ul. Kwiatowej 2, którym administruje Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, nie mają gazu. Jedną z tych osób jest 73-letnia pani Maria.

- Pod koniec sierpnia chodził po klatkach i korytarzach w naszym budynku pan z jakiejś prywatnej firmy i sprawdzał instalację gazową. Akurat wychodziłyśmy z mamą z mieszkania, on spytał się nas, czy wiemy, jak są rozmieszczone kuchenki gazowe w mieszkaniach, czy wszystkie są w jednym miejscu? Odpowiedziałyśmy, że różnie, i z kolei my zadałyśmy pytanie: o co chodzi? Usłyszałyśmy, że będzie tutaj wymieniana instalacja gazowa. Gdy za dwie godziny wróciłyśmy do domu, to na klatce wisiała już kartka z informacją, że od 28 sierpnia instalacja gazowa zostaje w budynku odłączona, jest rozszczelnienie, grozi to wybuchem i tyle - mówi pani Ola, córka pani Marii.

Trzeci miesiąc bez ciepłej wody

Pani Maria, tak jak i reszta lokatorów budynku, z powodu odcięcia gazu nie ma ciepłej wody, w części mieszkań jest również ogrzewanie gazowe.

- Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to potrwa tyle miesięcy. Myślałyśmy: jest awaria, wchodzi firma, naprawia, mija tydzień, dwa i masz gaz. To już kolejny miesiąc bez gazu. Nasz budynek nie ma podłączenia do instalacji miejskiej, ciepła woda jest z piecyków gazowych, oczywiście gazu używamy do gotowania posiłków, na kuchenkach. Moja mama ma 73 lata, trzeci miesiąc nie ma ciepłej wody: mycie, zmywanie naczyń, gotowanie.... Kupiła jednopalnikową, turystyczną kuchenkę na prąd. Boimy się myśleć, jaki rachunek przyjdzie za elektryczność? Najgorsze jest to, że w ZBK nie dowiesz się, ile to jeszcze będzie trwało, bo prawdopodobnie nie ma jeszcze przetargu (rozmawialiśmy 27 października - red.), aby wybrać firmę, która będzie remontowała instalację. Próbowałyśmy się dowiedzieć: a to techniczki nie ma, a by powiedziała co i jak, albo słyszymy w słuchawce: ja nie zajmuję się instalacjami. Z tego, co wiem, to podobny problem z instalacją gazową jest w wielu budynkach zarządzanych przez ZBK – mówi pani Ola.

Nie remontowali 70 lat

Pani Ola podkreśla, że sytuacja, do której doszło na ul. Kwiatowej 2, to wina wieloletnich zaniedbań administratora, tak uważają lokatorzy.

- Tak uważamy, to wieloletnie zaniedbanie ZBK. To, co dzieje się w mieszkaniach to inna sprawa, tam każdy ma swoją kuchenkę i działa na własny rachunek. Chcesz wymienić instalację elektryczną, czy gazową robisz, robisz to we własnym zakresie. Jednak tutaj chodzi o instalację na klatce schodowej, za nią odpowiada zarządca, czyli ZBK. Co mnie interesuje, że przez 70 czy 80 lat ZBK tego nie remontował? My płacimy czynsz. To jest instalacja poniemiecka i teraz grozi wybuchem. Czy trzeba było czekać z remontem aż do takiego momentu i odłączać na tak długo lokatorom gaz. Część rodzin w tym budynku ma także ogrzewanie na gaz i siedzą teraz w zimnie. 3 września mama dostała informację z ZBK, że od 1 stycznia 2022 roku z tytułu tego, że nie ma u nas gazu, będzie miała obniżony czynsz (47 zł). To oni zakładają, że w nowym roku jeszcze ta instalacja nie będzie zrobiona? - pyta pani Ola.

Chodzi o bezpieczeństwo lokatorów

O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy Zarząd Budynków Komunalnych. Jak nas poinformowano, w minionych latach przeprowadzane były "tylko doraźne naprawy instalacji gazowej, które wskazywane były do realizacji przy obowiązkowych corocznych przeglądach. W 2020 roku usunięto nieszczelności w czterech lokalach mieszkalnych".

Dlaczego lokatorom przy ul. Kwiatowej 2 odcięto gaz?

- W 2021 r. podczas wizji lokalnej na budynku Kwiatowa 2 wskazano, iż instalacja wymaga optymalizacji zastosowanych średnic oraz zachowania odległości od przegrody. W wielu miejscach występuje brak możliwości oceny nieszczelności połączenia, co bezpośrednio wpływa na zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców. W częściach wspólnych instalacja posiada połączenia gwintowane, co oznacza konieczność jej demontażu przy usuwaniu wskazanych nieszczelności. Zastosowane elementy instalacji nie są materiałem właściwym dla tego typu układów. W wielu miejscach instalacji znajdują się zaślepione odgałęzienia - trójniki pełniące rolę kolana. Zły stan techniczny infrastruktury gazowej uniemożliwia jej doraźną naprawę i ze względu na bezpieczeństwo lokatorów zachodzi konieczność budowy nowego układu gazowego - informuje Zarząd Budynków Komunalnych.

Nie tylko Kwiatowa

Jak podkreśla ZBK, obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę nowej instalacji gazowej.

- Składanie ofert mija 10 listopada 2021 r. Przewidywany termin zakończenia ustalony został na 20 dni roboczych od podpisania umowy. Podobna sytuacja jest w kilku innych lokalach należących do ZBK (np. na ul. Dolnej). Konieczność kompleksowego remontu instalacji gazowej musi zostać przeprowadzona także w innych budynkach przez nas administrowanych. Procedura realizacji prac jest podobna do opisanej powyżej. Obecnie prowadzimy czynności związane z wyłonieniem wykonawcy dla budynków przy ulicach: Obrońców Pokoju 17 - 17A, Pływackiej 1A, Wyspiańskiego 27, Obrońców Pokoju 15, Kwiatowej 2, Czerniakowskiej 14 oraz Stefczyka 5 – czytamy w informacji przesłanej nam przez Zarząd Budynków Komunalnych.

ZBK podkreśla również, że sytuacja na ul. Kwiatowej 2 przedłuża się przez obowiązujące przepisy.

- W zaistniałej sytuacji przepisy wymuszają na właścicielu budynku obowiązek sporządzenia dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta oraz uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych, na podstawie których można wybudować nową instalację gazową. Przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wykonanie projektów. W pierwszym postępowaniu przetargowym prowadzonym na platformie zakupowej nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu został wyłoniony wykonawca na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu właściwego zarządzania zasobem mieszkaniowym, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Ponadto informujemy, że terminy realizacji prac wynikają z ograniczonych mocy przerobowych firm świadczących tego typu specjalistyczne usługi – informuje ZBK.