Trzej Królowie w Gronowie Elbląskim

Po 10 latach przerwy Orszak Trzech Króli przemaszeruje w Gronowie Elbląskim. Początek o godzinie 14 przy stodolarni w Oleśnie.

Orszak organizuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim. Początek o godzinie 14 przy stodolarni w Oleśnie. Orszak przemaszeruje do stajenki na placu dożynkowym w Gronowie Elbląskim. Tam organizatorzy przewidzieli ciepły posiłek, ognisko, słodki poczęstunek, kawę, herbatę oraz wspólne kolędowanie.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Gronowie Elbląskim