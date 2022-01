Trzy osoby podtrute czadem

Dziś (11 stycznia) około godz. 22 w jednym z mieszkań przy ul. Działdowskiej doszło do podtrucia trzech osób tlenkiem węgla. Rodzina trafiła pod opiekę ratowników medycznych.

Służby ratownicze zostały wezwane na ul. Działdowską do trzyosobowej rodziny, która podtruła się czadem. W momencie przyjazdu strażaków lokatorzy mieszkania byli już poza budynkiem, byli przytomni. Chwilę później trafili pod opiekę medyków i podano im tlen.

Strażacy zmierzyli stężenie tlenku węgla w mieszkaniu, wynik to 300 ppm (przy normie 20-30 ppm). Dla pewności ewakuowano pozostałych lokatorów budynku do czasu przewietrzenia mieszkania, gdzie doszło do podtrucia.

Informacje o tym, dlaczego tlenek węgla jest tak niebezpieczny, jak uniknąć zaczadzenia i jak pomóc osobom poszkodowanym znajdziesz tutaj.