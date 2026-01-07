UWAGA!

Trzy promile za kółkiem i groźba trzech lat za kratami

 Elbląg, Trzy promile za kółkiem i groźba trzech lat za kratami
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena golfa, którym kierował 67-letni mężczyzna. Szybko okazało się, że kierowca był nietrzeźwy – badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Samochód został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie pojazdu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia przed godziną 20.00 przy ul. Chełmońskiego w Elblągu. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od kierującego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkotestem potwierdziło przypuszczenia policjantów – 67-latek znajdował się w stanie znacznego upojenia alkoholowego.

W związku z popełnionym przestępstwem pojazd, którym poruszał się mężczyzna, został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie. Kierowca odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i odpowiedzialność. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

  • Panie Sawicki przestępstwo bedzie jeśli sąd tak orzeknie, teraz jest podejrzenie pop0ełnienia przestępstwa. Jeśli pan tego nie rozumie to proponuję się poidszkolić, salbo do portelpl się przenieść!
