Trzy promile za kółkiem i groźba trzech lat za kratami

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zatrzymali do kontroli drogowej volkswagena golfa, którym kierował 67-letni mężczyzna. Szybko okazało się, że kierowca był nietrzeźwy – badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie. Samochód został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie pojazdu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 stycznia przed godziną 20.00 przy ul. Chełmońskiego w Elblągu. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od kierującego wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkotestem potwierdziło przypuszczenia policjantów – 67-latek znajdował się w stanie znacznego upojenia alkoholowego.

W związku z popełnionym przestępstwem pojazd, którym poruszał się mężczyzna, został zabezpieczony jako tymczasowe zajęcie. Kierowca odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i odpowiedzialność. Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego.