Tu ma być ścieżka z prawdziwego zdarzenia

Władze Elbląga chcą przebudować fragment chodnika w ciągu ul. Fromborskiej, by stał się ścieżką pieszo-rowerową z prawdziwego zdarzenia. Chodzi o odcinek między ul. Okrężną a Ogólną. Właśnie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji.

Obecnie istniejący odcinek dla pieszych i rowerzystów między ul. Ogólną i Okrężną trudno nazwać ścieżką rowerową. To chodnik z linią oddzielającą pieszych od rowerzystów, którego nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Władze miasta planują modernizację tego odcinka do 2026 roku, szacując koszt prac na ok. 1,1 mln złotych. W tym roku ma powstać dokumentacja projektowa. Właśnie ogłoszono przetarg na jej opracowanie.

Projekt ma obejmować m.in. taką przebudowę wspomnianego odcinka, by dostosować go do parametrów ścieżek rowerowych i obowiązujących przepisów, przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów wraz z oznakowaniem i oświetleniem, przebudowę zjazdów, rozbudowę elementów odwodnienia. Dokumentacja ma też dotyczyć budowy chodnika wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od Fromborskiej do Nowogródzkiej.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany również do uzyskania w imieniu miasta wszystkich niezbędnych zgód na realizację inwestycji i pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 19 lutego. Zwycięzca będzie miał 120 dni na przygotowanie dokumentacji od daty podpisania umowy.