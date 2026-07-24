UWAGA!

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Tu nie będzie wody

 Elbląg, Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 28.07.2026 (wtorek) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

ul. 1 Maja 13-15

Przewidywany czas pracy w godzinach 8:00 - 16:00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu - w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Centralną Dyspozytornię EPWiK - tel. 994

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o. o. przeprasza.


A moim zdaniem...

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