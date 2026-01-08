Tutaj czeka zatrudnienie

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do zapoznania się z aktualnymi ofertami zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik meblowy, lakiernik frontów meblowych, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog-produkcja mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, inżynier budowy, monter instalacji wodno-kanalizacyjnych/pomocnik, murarz, pracownik ogólnobudowlany, robotnik budowlany-kierowca;

SPECJALIŚCI: asystent brokera, asystent prokuratora, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, pielęgniarka, pracownik biurowy, pracownik socjalny;

PEDAGOGICZNEJ: logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel geografii, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, wychowawca, wykładowca;

USŁUGOWEJ: fryzjer/ka, handlowiec-menager, kasjer, opiekun/ka PCK, opiekun medyczny, pomoc kuchenna;

INNE: kierowca kat. C+E, kierowca-brukarz, magazynier, młodszy operator maszyn produkcyjnych, myjkowy pojazdów ciężarowych, osoba do kroju i szycia, osoba sprzątająca, pracownik do wycinki zadrzewienia z prawem jazdy kat. B, pracownik produkcji, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, szwaczka;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT);

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.