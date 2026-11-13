Tymczasowe objazdy na liniach autobusowych
„W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Malborskiej i ul. Łódzkiej, od dnia 16 do 22 listopada 2026 r. wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy.
Trasy objazdu dla poszczególnych linii:
Linia nr 13
- w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.
- w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie.
Linia nr 15
- w kierunku Dębowej: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie.
- w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla).
Linia nr 19
- w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.
- w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie.
Linia nr 23
- w kierunku Dębicy: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie
- w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla).
PRZYSTANKI MALBORSKA (Kilińskiego) i MALBORSKA (Zatorze) NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.
PRZY UL. FREDRY ZOSTANĄ USTAWIONE PRZYSTANKI TYMCZASOWE.
Pasażerów prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy wyświetlany na tablicy czołowej autobusu.
Termin zakończenia prac może ulec zmianie.
ZKM w Elblągu