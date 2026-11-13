Tymczasowe objazdy na liniach autobusowych

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„W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Malborskiej i ul. Łódzkiej, od dnia 16 do 22 listopada 2026 r. wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy.

Trasy objazdu dla poszczególnych linii: Linia nr 13 w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.

w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie. Linia nr 15 w kierunku Dębowej: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie.

w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla). Linia nr 19 w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.

w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie. Linia nr 23 w kierunku Dębicy: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie

w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla). PRZYSTANKI MALBORSKA (Kilińskiego) i MALBORSKA (Zatorze) NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE. PRZY UL. FREDRY ZOSTANĄ USTAWIONE PRZYSTANKI TYMCZASOWE. Pasażerów prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy wyświetlany na tablicy czołowej autobusu. Termin zakończenia prac może ulec zmianie.

ZKM w Elblągu