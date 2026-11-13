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Tymczasowe objazdy na liniach autobusowych

 Elbląg, Tymczasowe objazdy na liniach autobusowych
Fot. arch. portEl.pl

„W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z usunięciem awarii kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Malborskiej i ul. Łódzkiej, od dnia 16 do 22 listopada 2026 r. wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy.

Trasy objazdu dla poszczególnych linii:

Linia nr 13

  • w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.
  • w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie.

Linia nr 15

  • w kierunku Dębowej: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie.
  • w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla).

Linia nr 19

  • w kierunku Dworca: z Al. Tysiąclecia – Malborska – Fredry – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Lotnicza – Dworzec.
  • w kierunku Al. Odrodzenia: Dworzec – Lotnicza – Skrzydlata – Łódzka (pętla) – Skrzydlata – Fredry – Malborska – Al. Tysiąclecia, dalej po trasie.

Linia nr 23

  • w kierunku Dębicy: Skrzydlata (pętla) – Fredry – Malborska – Zagonowa – Sopocka, dalej po trasie
  • w kierunku Skrzydlatej: z Rycerskiej – Sopocka – Zagonowa – Malborska – Fredry – Skrzydlata (pętla).

PRZYSTANKI MALBORSKA (Kilińskiego) i MALBORSKA (Zatorze) NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.

PRZY UL. FREDRY ZOSTANĄ USTAWIONE PRZYSTANKI TYMCZASOWE.

Pasażerów prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy wyświetlany na tablicy czołowej autobusu.

Termin zakończenia prac może ulec zmianie.


A moim zdaniem...

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