Uliczne granie odwołane

Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy Elbląskiego Święta Muzyki odwołali niedzielne koncerty muzyczne na Starym Mieście oraz loty balonem. Wieczorny koncert Spiętego oraz parada na dziedzińcu Muzeum odbędzie się.

„Z wielkim bólem i po raz pierwszy od 6 lat musimy odwołać uliczne granie podczas tegorocznego Elbląskie Święto Muzyki 2024.

Prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń. Specyfika ulicznych występów jest taka, że w przypadku opadów narażamy sprzęt na zalanie a artystów na granie do pustej publiki. A licząc i czekając na zmianę pogody trzymalibyśmy wszystkich w niepewności. Jeśli uda się dojść do porozumienia z wykonawcami i ustalić wspólny termin postaramy się zorganizować tę część Święta Muzyki w któryś z wakacyjnych weekendów" - piszą organizatorzy Elbląskiego Święta Muzyki. - Przypominamy, że bez zmian odbędzie się koncert dla dzieci PROJEKT MUZYKA pod namiotem na przystani Grupy Wodnej o godz. 17, parada o godz. 19 i koncert Spiętego na dziedzińcu Muzeum. O godz. 15 zapraszamy także dzieci na warsztaty szycia do kontenera Grupy Wodnej.“ - taka informację zamieściło Stowarzyszenie Kulturalne „Co jest“ na swoim profilu na Facebooku.

Loty balonem zostały przeniesione na przyszły weekend podczas Dni Elbląga. Wszystkie talony zachowują ważność.