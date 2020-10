Umów wizytę w urzędzie skarbowym – rusza nowa usługa KAS

26 października usługa zostanie wprowadzona w 5 kolejnych regionach, w tym w województwie warmińsko-mazurskim. W tym województwie już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie. Wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

Jak się umówić na wizytę? Wizyty można umawiać już od dzisiaj, na terminy od 9 listopada włącznie. Wizytę można umówić:

- przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego,

- telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego, w Urzędzie Skarbowym w Elblągu wizytę można umówić pod nr telefonu 55 611 56 40 lub 55 611 56 16

- w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia, w Urzędzie Skarbowym w Elblągu punkt „Umawianie wizyt" znajduje się na Sali Obsługi, stanowisko nr 20.

Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pli biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt. Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.