Upamiętnili ofiary zbrodni wołyńskiej

Obchody 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej odbyły się we wtorek (11 lipca) przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Złożono tam kwiaty i zapalono znicze. Zobacz zdjęcia.

"Krwawa niedziela" przeszła do historii jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. 11 i 12 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali skoordynowanych ataków na ok. 150 polskich miejscowości, w okrutny sposób mordując ludność cywilną, w większości dzieci, kobiety i starców. We wtorek (11 lipca) mija 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń. W Elblągu uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej rozpoczęto o godz. 18 mszą w katedrze św. Mikołaja, potem złożono wieńce i zapalono znicze przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Armii Krajowej.

- Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. To bardzo smutna data dla wielu polskich rodzin, które straciły tam swoich najbliższych i dla każdego, w którym płynie polska krew. To nie była żadna wojna między Polską, a Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna, tak byśmy to dziś określili - mówiła m. in. podczas uroczystości Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, które było organizatorem wydarzenia.

Jak dodała Anna Szczepańska, trauma tamtych wydarzeń, aby zostać przezwyciężona, musi zostać uświadomiona sobie przez Ukraińców i przez inne narody.